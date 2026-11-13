Shtyhet në GJKKO seanca për Ilir Beqajn për fondet e SASPAC, ish-ministri dërgon raport mjekësor
Seanca paraprake në GJKKO për çështjen SASPAC u shty për më 27 nëntor, pasi ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj mungoi për arsye shëndetësore; SPAK kërkoi dërgimin e dosjes për gjykim edhe në mungesë të tij.
Seanca paraprake në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) për çështjen e fondeve të SASPAC u shty, siç njofton Shqiptarja.com, pasi ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj mungoi në seancë. Beqaj dërgoi një raport mjekësor që vërteton se nuk mund të paraqitej për arsye shëndetësore, pa u specifikuar sëmundja.
Avokati i tij, Ermir Vala, paraqiti një kërkesë me shkrim për shtyrjen e seancës dhe që seanca e radhës të zhvillohet online, duke argumentuar se prokuroria ka vepruar në mënyrë të njëanshme dhe se klienti i tij nuk mund të paraqitet për arsye shëndetësore. Gjyqtari Bib Ndreca e pranoi kërkesën dhe e shtyu seancën për më 27 nëntor, në orën 11:00.
Në seancë ishin të pranishëm të pandehurit e tjerë: Ermal Kurtulaj, ish-drejtor i Agjencisë SASPAC, Genci Bytyçi, Arber Agalliu, Eda Kaçi, Albana Daka, Ledia Ciftja, Bledar Muca dhe Elton Marini. SPAK kërkoi dërgimin e dosjes për gjykim edhe në mungesë të Beqajt.
SPAK akuzon Beqajn për korrupsion pasiv, shkelje të barazisë në tendera, falsifikim dokumentesh, mashtrim me pasoja të rënda, mashtrim në bashkëpunim, si dhe mosdeklarim dhe fshehje të pasurisë. Beqaj u arrestua në korrik 2024 për dyshime për abuzim me fondet e Bashkimit Evropian, me një dëm të dyshuar prej 2.1 milionë eurosh përmes kontratave të paplotësuara dhe faturave fiktive.
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