Katsu curry japoneze me pulë — kotëletë krokante pule me salcë kerri dhe oriz
Pula krokante me panko, e mbuluar me salcën e dendur dhe aromatike japoneze të kerrit, shërbehet mbi oriz të bardhë — pjata ngushëlluese më e dashur e Japonisë, gati për rreth një orë.
Katsu curry (katsukare) lindi në Japoni si takimi i dy pjatave të ardhura nga Perëndimi: kotëletës së skuqur me thërrime buke dhe kerrit, i cili në versionin japonez është më i ëmbël, më i dendur dhe më pak djegës se kerri indian. Kontrasti mes pulës krokante dhe salcës së butë kremoze e ka bërë atë një nga pjatat më të porositura në restorantet japoneze në mbarë botën.
Koha e përgatitjes: 25 minuta
Koha e gatimit: 35 minuta
Koha gjithsej: rreth 60 minuta
Porcione: 4
PËRBËRËSIT
Për salcën e kerrit:
- 1 lugë gjelle gjalpë dhe 1 lugë gjelle vaj vegjetal
- 1 qepë e madhe, e grirë hollë
- 2 thelpinj hudhër, të grirë
- 1 lugë çaji xhenxhefil i freskët i grirë
- 1 karrotë e madhe, e prerë në feta të holla
- 2 patate mesatare, të prera në kubikë rreth 2 cm
- 1 mollë e ëmbël, e qëruar dhe e grirë në rende (për ëmbëlsi natyrale, sipas dëshirës)
- 2 lugë gjelle pluhur kerri (i butë ose mesatar)
- 1 lugë gjelle miell
- 600 ml lëng pule (ose ujë)
- 1 lugë gjelle salcë soje
- 1 lugë gjelle keçap
- 1 lugë çaji mjaltë
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
Për pulën katsu:
- 4 fileta gjoksi pule, rreth 600 g gjithsej
- Kripë dhe piper i zi
- 80 g miell
- 2 vezë, të rrahura
- 120 g panko (thërrime buke japoneze; në mungesë, thërrime buke të zakonshme të trasha)
- Vaj vegjetal për skuqje
Për shërbim:
- 300 g oriz me kokërr të shkurtër ose oriz të zakonshëm, i gatuar
- Qepë të njoma të grira hollë ose turshi japoneze (sipas dëshirës)
HAPAT E PËRGATITJES
- Nisni me salcën: në një tenxhere me fund të trashë shkrini gjalpin me vajin në zjarr mesatar. Skuqni qepën 5–6 minuta derisa të zbutet dhe të marrë ngjyrë të artë të lehtë.
- Shtoni hudhrën dhe xhenxhefilin, përziejini 1 minutë, pastaj shtoni pluhurin e kerrit dhe miellin dhe përziejini edhe 1 minutë, derisa të lëshojnë aromë.
- Hidhni gradualisht lëngun e pulës duke përzier vazhdimisht që salca të mos bëjë kokrriza. Shtoni karrotën, patatet dhe mollën e grirë.
- Ziejeni salcën në zjarr të ulët për 20–25 minuta, derisa patatet të zbuten dhe salca të trashet. Shtoni salcën e sojës, keçapin dhe mjaltin, rregullojeni me kripë e piper dhe mbajeni të ngrohtë. Nëse e doni krejt të butë, mund ta kaloni shkurt në blender.
- Ndërkohë përgatisni pulën: rrihni lehtë filetat mes dy fletëve letre furre derisa të arrijnë trashësi të njëtrajtshme rreth 1,5 cm. Kriposini dhe piperosini nga të dyja anët.
- Kalojeni secilën filet në miell (shkundi tepricën), pastaj në vezën e rrahur dhe në fund në panko, duke e shtypur mirë me dorë që thërrimet të ngjiten në të gjithë sipërfaqen.
- Ngrohni rreth 1 cm vaj në një tigan të madh në zjarr mesatar-të lartë (rreth 170°C). Skuqini kotëletat 3–4 minuta nga secila anë, derisa të marrin ngjyrë të artë të thellë dhe pula të jetë gatuar plotësisht brenda. Nxirrini mbi letër kuzhine që të kullojë vaji i tepërt dhe lërini të pushojnë 2 minuta.
- Pritini kotëletat në shirita rreth 2 cm të gjerë, duke ruajtur formën e tyre.
- Shërbejeni: vendosni orizin e ngrohtë në pjata, kotëletën e prerë sipër ose pranë orizit dhe mbulojeni bujarisht me salcën e nxehtë të kerrit. Zbukurojeni me qepë të njoma sipas dëshirës dhe shërbejeni menjëherë.
Këshillë: Sekreti i katsu-t krokante është panko-ja dhe vaji mjaft i nxehtë — nëse vaji është i ftohtë, thërrimet thithin yndyrë dhe humbasin kërcitjen. Salca bëhet edhe më e mirë të nesërmen, ndaj mund ta përgatisni një ditë më parë.
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