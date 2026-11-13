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13 Nën 2026
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Pulë

Katsu curry japoneze me pulë — kotëletë krokante pule me salcë kerri dhe oriz

Pula krokante me panko, e mbuluar me salcën e dendur dhe aromatike japoneze të kerrit, shërbehet mbi oriz të bardhë — pjata ngushëlluese më e dashur e Japonisë, gati për rreth një orë.

· 4 min lexim
Katsu curry japoneze me pulë — kotëletë krokante pule me salcë kerri dhe oriz

Katsu curry (katsukare) lindi në Japoni si takimi i dy pjatave të ardhura nga Perëndimi: kotëletës së skuqur me thërrime buke dhe kerrit, i cili në versionin japonez është më i ëmbël, më i dendur dhe më pak djegës se kerri indian. Kontrasti mes pulës krokante dhe salcës së butë kremoze e ka bërë atë një nga pjatat më të porositura në restorantet japoneze në mbarë botën.

Koha e përgatitjes: 25 minuta
Koha e gatimit: 35 minuta
Koha gjithsej: rreth 60 minuta
Porcione: 4

PËRBËRËSIT

Për salcën e kerrit:

  • 1 lugë gjelle gjalpë dhe 1 lugë gjelle vaj vegjetal
  • 1 qepë e madhe, e grirë hollë
  • 2 thelpinj hudhër, të grirë
  • 1 lugë çaji xhenxhefil i freskët i grirë
  • 1 karrotë e madhe, e prerë në feta të holla
  • 2 patate mesatare, të prera në kubikë rreth 2 cm
  • 1 mollë e ëmbël, e qëruar dhe e grirë në rende (për ëmbëlsi natyrale, sipas dëshirës)
  • 2 lugë gjelle pluhur kerri (i butë ose mesatar)
  • 1 lugë gjelle miell
  • 600 ml lëng pule (ose ujë)
  • 1 lugë gjelle salcë soje
  • 1 lugë gjelle keçap
  • 1 lugë çaji mjaltë
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes

Për pulën katsu:

  • 4 fileta gjoksi pule, rreth 600 g gjithsej
  • Kripë dhe piper i zi
  • 80 g miell
  • 2 vezë, të rrahura
  • 120 g panko (thërrime buke japoneze; në mungesë, thërrime buke të zakonshme të trasha)
  • Vaj vegjetal për skuqje

Për shërbim:

  • 300 g oriz me kokërr të shkurtër ose oriz të zakonshëm, i gatuar
  • Qepë të njoma të grira hollë ose turshi japoneze (sipas dëshirës)

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Nisni me salcën: në një tenxhere me fund të trashë shkrini gjalpin me vajin në zjarr mesatar. Skuqni qepën 5–6 minuta derisa të zbutet dhe të marrë ngjyrë të artë të lehtë.
  2. Shtoni hudhrën dhe xhenxhefilin, përziejini 1 minutë, pastaj shtoni pluhurin e kerrit dhe miellin dhe përziejini edhe 1 minutë, derisa të lëshojnë aromë.
  3. Hidhni gradualisht lëngun e pulës duke përzier vazhdimisht që salca të mos bëjë kokrriza. Shtoni karrotën, patatet dhe mollën e grirë.
  4. Ziejeni salcën në zjarr të ulët për 20–25 minuta, derisa patatet të zbuten dhe salca të trashet. Shtoni salcën e sojës, keçapin dhe mjaltin, rregullojeni me kripë e piper dhe mbajeni të ngrohtë. Nëse e doni krejt të butë, mund ta kaloni shkurt në blender.
  5. Ndërkohë përgatisni pulën: rrihni lehtë filetat mes dy fletëve letre furre derisa të arrijnë trashësi të njëtrajtshme rreth 1,5 cm. Kriposini dhe piperosini nga të dyja anët.
  6. Kalojeni secilën filet në miell (shkundi tepricën), pastaj në vezën e rrahur dhe në fund në panko, duke e shtypur mirë me dorë që thërrimet të ngjiten në të gjithë sipërfaqen.
  7. Ngrohni rreth 1 cm vaj në një tigan të madh në zjarr mesatar-të lartë (rreth 170°C). Skuqini kotëletat 3–4 minuta nga secila anë, derisa të marrin ngjyrë të artë të thellë dhe pula të jetë gatuar plotësisht brenda. Nxirrini mbi letër kuzhine që të kullojë vaji i tepërt dhe lërini të pushojnë 2 minuta.
  8. Pritini kotëletat në shirita rreth 2 cm të gjerë, duke ruajtur formën e tyre.
  9. Shërbejeni: vendosni orizin e ngrohtë në pjata, kotëletën e prerë sipër ose pranë orizit dhe mbulojeni bujarisht me salcën e nxehtë të kerrit. Zbukurojeni me qepë të njoma sipas dëshirës dhe shërbejeni menjëherë.

Këshillë: Sekreti i katsu-t krokante është panko-ja dhe vaji mjaft i nxehtë — nëse vaji është i ftohtë, thërrimet thithin yndyrë dhe humbasin kërcitjen. Salca bëhet edhe më e mirë të nesërmen, ndaj mund ta përgatisni një ditë më parë.

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