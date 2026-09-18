Komunistët jugosllavë garojnë në zgjedhjet e 25 tetorit në listën pakicë të Partisë Ruse
NKPJ dhe SKOJ njoftuan se në zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit do të garojnë në listën pakicë të Partisë Ruse dhe u bënë thirrje qytetarëve ta votojnë atë.
Dy shoqata komuniste jugosllave, NKPJ (Partia e Re Komuniste e Jugosllavisë) dhe SKOJ (Lidhja e Rinisë Komuniste të Jugosllavisë), njoftuan se do të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit dhe do të garojnë në listën pakicë të Partisë Ruse.
Në njoftimin e tyre, dy shoqatat theksojnë se me Partinë Ruse ndajnë qëndrime për shumë çështje: janë kundër anëtarësimit të Serbisë në aleanca imperialiste si NATO-ja dhe Bashkimi Evropian, dhe përkundrazi mbrojnë forcimin e bashkëpunimit gjithëpërfshirës me Rusinë vëllazërore dhe vendet e BRICS-it.
Ata konsiderojnë se Kosova dhe Metohija është pjesë e Serbisë, kundërshtojnë kategorikisht vendosjen e sanksioneve, dhe kultivojnë e shënojnë traditat antifashiste të vendit dhe popullit nga Lufta e Dytë Botërore.
Në njoftim u bëhet thirrje klasës punëtore, proletariatit fshatar, studentëve, pensionistëve, rinisë, të papunëve, jugosllavëve dhe inteligjencisë së ndershme që në zgjedhje të votojnë për Partinë Ruse.
Dy shoqatat vlerësuan se në zgjedhjet e mëparshme parlamentare, të mbajtura më 17 dhjetor 2023, arritën sukses të konsiderueshëm: lista e Partisë Ruse fitoi atëherë 11.000 vota dhe një deputet — Slobodan Nikolić-in, i cili ishte anëtar i grupit parlamentar të Partisë Punëtore të Željko Veselinović-it dhe Partisë së Bashkuar Fshatare.
Burimi: Danas
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