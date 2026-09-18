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Von der Leyen anashkalon Beogradin dhe Sarajevën në turneun ballkanik

Presidentja e Komisionit Evropian do të vizitojë nga 30 shtatori deri më 2 tetor Tiranën, Prishtinën, Podgoricën dhe Shkupin; vizitat në Serbi dhe Bosnjë e Hercegovinë u shtynë për shkak të zgjedhjeve.

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President Donald J. Trump participates in a Bilateral with the President of the European Commission Ursula von der Leyen at the Trump Turnberry golf course in Turnberry, Scotland, Friday, July 27, 2025. (Official White House Photo by Daniel Torok)

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, do ta vizitojë Ballkanin Perëndimor nga 30 shtatori deri më 2 tetor, por në itinerarin e saj nuk përfshihen dy kryeqytete — Beogradi dhe Sarajeva. Lajmi u konfirmua sot në Bruksel nga zëdhënësja e Komisionit Evropian, Ariana Podesta.

«Duke pasur parasysh zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe të përgjithshme në Bosnjë e Hercegovinë dhe Serbi, presidentja synon t’i vizitojë ato vende më vonë, në një datë tjetër», tha Podesta.

Gjatë turneut, von der Leyen do të ndalet në Tiranë, Prishtinë, Podgoricë dhe Shkup, ku do të takohet me zyrtarët më të lartë shtetërorë dhe do të vizitojë projekte të financuara nga Bashkimi Evropian. Në fokus të bisedimeve, sipas zëdhënëses, do të jenë «hapat e ardhshëm në rrugën e partnerëve tanë drejt BE-së dhe progresi i arritur në integrimin gradual».

Ky do të jetë viti i gjashtë radhazi që presidentja e Komisionit Evropian viziton rajonin. Në samitin e fundit të liderëve të BE-së, në qershor, ajo deklaroi se «Evropa nuk do të jetë e plotë pa Ballkanin Perëndimor».

Burimi: Danas

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