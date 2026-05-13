EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
BTC $81,200 ▲ +0.02% ETH $2,302 ▼ -0.44% XRP $1.4519 ▼ -0.69% SOL $95.4600 ▼ -0.85%
Kondrafiletë viçi me pure dhe perime të ziera

· 2 min lexim

Kondrafiletë viçi përgatitur thjeshte dhe me disa perime të ziera si garniturë. Mishi duhet të jetë në cilësinë e mishit të rritur në kullota të pastra jo vetëm sepse është shumë e shijshme por sepse ruan edhe shijen, edhe vlerat ushqyese.

Kondrafiletë viçi për dy persona përgatitur në mënyrë fare të thjeshtë.

Prep Time20 minutes
Cook Time10 minutes
Total Time30 minutes
Course: Main Course
Cuisine: Albanian
Keyword: mish
Sasia: 2 persona
Kalori: 340kcal

Përbërësit

  • 2 kondrafileta viçi
  • 2 karota
  • 2 kokrra patate
  • 2 panxhar
  • 1 degë selino
  • pak kripë
  • pak piper
  • vaj ulliri
  • 100 ml verë e kuqe
  • 100 ml qumësht
  • pak gjalpë

Përgatitja

  • Puna e parë është marinimi i mishit me piper të grirë dhe vaj ulliri. Më pas lajmë perimet dhe i vëmë për të zier me gjithë lëkurë në ujë e kripë. Panxharin e ziejmë në enë më vete për arsye të ngjyrës.
  • Në një tigan me vaj të ngrohur hedhim kondrafiletot për ti skuqur dhe selinon. Pasi të kenë marrë ngjyrë nga të dyja anët, i hedhim kripë dhe e shuajmë me verë të kuqe.
  • Pas 2-3 minutash i hedhim pak lëng mishi ose ujë. Pasi ka marrë valë e mbulojmë me kapak dhe e futim në furrë të para ngrohur në 200° për 10 minuta.
  • Sa të piqet mishi përgatisim purenë. Zarzavatet e ziera i grijmë me një grirëse veç e veç. Pataten e përziejmë në një mikser elektrik me qumësht dhe i hedhim pak gjalpë të shkrirë.
  • Panxharin dhe karotën i përziejmë me vaj ulliri dhe piper. Servirim pjatën duke vendosur Kondrafiletë viçi me salcën e vet dhe perimet e përgatitura. Sipër mund ti hedhim pak majdanoz sipas dëshirës.

Lexoni gjithashtu recetat për mish viçi turli ose rosto me mish viçi

Ju bëftë mirë nga ArtiGatimit.com

