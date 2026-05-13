Si të gatuajmë Pilaf me Karota dhe Bizele

Pilaf me karota dhe bizele është një pjatë e parë delikate dhe i shijshëm në të njëjtën kohë. Përgatitja është shumë e thjeshtë dhe në pak minuta pilafi është gati.
Pilaf me karota dhe bizele
Sasia: 2 persona
Kalori: 240kcal
Përbërësit
- 200 gr oriz
- 400 ml ujë të nxehtë ose lëng mishi
- 500 gr bizele
- 300 gr karota
- 10 ml vaj ulliri
- 10 gr kripë
- 5 gr piper
Përgatitja
-
Për të përgatitur këtë pjatë me pilaf me karota dhe bizele duhet te bëjmë kujdes në zgjedhjen e orizit. Ai duhet të jetë kokërr plotë dhe ideal për pilaf.
-
Lajmë bizelet i kullojmë, pastrojmë karotat i presim në kubik. Mund të përdorim edhe karota të vogla. Bizelet dhe karotat i hedhim në një enë me ujë, kripë dhe i ziejmë për 5 minuta. Pasi ziejnë perimet i kullojmë nga uji.
-
Kaurdisim orizin për 5 minuta në zjarr të ngadalshëm. Më pas i shtojmë lëngun e perimeve duke hedhur dyfishin e orizit. Enës i vendosim kapakun dhe e lemë në zjarr të avashëm për 10 minuta.
-
Pasi e heqim orizin nga zjarri e përziejmë me perimet, i shtojmë pak piper sipas dëshirës dhe e servirim.
Pilaf me karota dhe bizele është gati, ju bëftë mirë!
Lexo Recete për Oriz me domate ose pilaf
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.