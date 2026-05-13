Receta gatimi

Si të gatuajmë Pilaf me Karota dhe Bizele

Pilaf me karota dhe bizele është një pjatë e parë delikate dhe i shijshëm në të njëjtën kohë. Përgatitja është shumë e thjeshtë dhe në pak minuta pilafi është gati.

Pilaf me karota dhe bizele

Prep Time20 minutes
Cook Time20 minutes
Total Time40 minutes
Course: First plate
Cuisine: Italian
Keyword: oriz
Sasia: 2 persona
Kalori: 240kcal

Përbërësit

  • 200 gr oriz
  • 400 ml ujë të nxehtë ose lëng mishi
  • 500 gr bizele
  • 300 gr karota
  • 10 ml vaj ulliri
  • 10 gr kripë
  • 5 gr piper

Përgatitja

  • Për të përgatitur këtë pjatë me pilaf me karota dhe bizele duhet te bëjmë kujdes në zgjedhjen e orizit. Ai duhet të jetë kokërr plotë dhe ideal për pilaf.
  • Lajmë bizelet i kullojmë, pastrojmë karotat i presim në kubik. Mund të përdorim edhe karota të vogla. Bizelet dhe karotat i hedhim në një enë me ujë, kripë dhe i ziejmë për 5 minuta. Pasi ziejnë perimet i kullojmë nga uji.
  • Kaurdisim orizin për 5 minuta në zjarr të ngadalshëm. Më pas i shtojmë lëngun e perimeve duke hedhur dyfishin e orizit. Enës i vendosim kapakun dhe e lemë në zjarr të avashëm për 10 minuta.
  • Pasi e heqim orizin nga zjarri e përziejmë me perimet, i shtojmë pak piper sipas dëshirës dhe e servirim.

Pilaf me karota dhe bizele është gati, ju bëftë mirë!

