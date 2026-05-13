Pulë në tigan me një përbërës të veçantë – Receta me video

Një recetë e veçantë e përgatijes së pulës në tigan. Mishin e pulës e kemi përgatitur me birre, shikoni dhe video recetën për këtë pjatë.
Pulë në tigan
Sasia: 4 persona
Kalori: 230kcal
Përbërësit
- 1 kg mish pule
- 350 ml birrë
- 1 kokërr qepë
- 1 karrotë
- 3-4 thelpinj hudhër
- gjethe dafine
- Ruzmarinë
- piper
- kripë
- vaj ulliri
Përgatitja
Pasi lajmë mishin e pulës e kaurdisim pak në një enë me pak vaj ulliri. Pasi është kaurdisur pula në të dyja anët shtojmë qepën dhe karotat e prera hollë.
Më pas shtojmë hudhrat, kripë,piper dhe erëzat.
Pasi kanë marrë dhe një kaurdisje përbërësit e tjerë e shuajmë pulën me birrë. Mishin e lemë të ziejë në zjarr të ngadalshëm për gati 20-30 minuta, derisa birrës ti avullojë alkooli.
Më pas pulën e servirim në pjatë duke i shtuar erëza të freskëta sipër sipas dëshirës.
