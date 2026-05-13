Tiranë 14°C · Pjesërisht vranët 13 May 2026
S&P 500 7,401 ▼0.16%
DOW 49,761 ▲0.11%
NASDAQ 26,088 ▼0.71%
NAFTA 100.95 ▼1.2%
ARI 4,712 ▲0.55%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $81,270 ▲ +0.22% ETH $2,303 ▼ -0.28% XRP $1.4526 ▼ -0.46% SOL $95.5300 ▼ -0.61%
S&P 500 7,401 ▼0.16 % DOW 49,761 ▲0.11 % NASDAQ 26,088 ▼0.71 % NAFTA 100.95 ▼1.2 % ARI 4,712 ▲0.55 % S&P 500 7,401 ▼0.16 % DOW 49,761 ▲0.11 % NASDAQ 26,088 ▼0.71 % NAFTA 100.95 ▼1.2 % ARI 4,712 ▲0.55 %
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
13 May 2026
Breaking
Mish viçi turli Pule e pjekur në mënyrë të përkryer Rizoto me Spinaq të freskët Rizoto me kungull të verdhë Pulë me qull e arra
Menu
Receta gatimi

Si të përgatisni Hamburger lehtë në shtëpi

· 2 min lexim

Përgatitja ne shtëpi e hamburger nuk ju merr shumë kohë pastaj për një recete me shije speciale ja vlen mundimi.

Kjo është receta me e thjeshte për përgatitjen e hamburger.

Hamburger

Prep Time15 minutes
Cook Time15 minutes
Total Time30 minutes
Course: Main Course
Cuisine: American
Keyword: mish
Sasia: 2 persona
Kalori: 238kcal

Përbërësit

  • 300 gr mish i grirë
  • 1 lugë çaji spec i kuq
  • 2 thelpinj hudhër
  • pak kripë
  • pak rigon

Përgatitja

  • Për përgatitjen e hamburger ne shtëpi sigurohemi qe mishin ta zgjedhim cilësor.
  • Hedhim mishin e grirë në një enë qelqi. Në të shtojmë kripë, piper, rigon, hudhër të grirë në rende.
  • E punojmë me dorë të bashkohen masat. E mbulojmë mishin e përzier te pushoje për 10 minuta.
  • Me pas marrim gjysmën e mishit e bëjmë top me dorë, e shtypim me të dyja duart të marri formë si në figurë.
  • E pjekim hamburger në skarë ose në tigan skarë. Hamburgerin e pjekim duke e kthyer nga të dyja anët.
  • Pas 10 minutash hamburgeri është gati për ti shijuar ose i vendosim brenda panine për hamburger.

Lexoni recetën për hamburger me mish pule

Ju bëftë mirë!

In this article:

,,,,,

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu