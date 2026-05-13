Si të përgatisni Hamburger lehtë në shtëpi

Përgatitja ne shtëpi e hamburger nuk ju merr shumë kohë pastaj për një recete me shije speciale ja vlen mundimi.
Kjo është receta me e thjeshte për përgatitjen e hamburger.
Hamburger
Sasia: 2 persona
Kalori: 238kcal
Përbërësit
- 300 gr mish i grirë
- 1 lugë çaji spec i kuq
- 2 thelpinj hudhër
- pak kripë
- pak rigon
Përgatitja
Për përgatitjen e hamburger ne shtëpi sigurohemi qe mishin ta zgjedhim cilësor.
Hedhim mishin e grirë në një enë qelqi. Në të shtojmë kripë, piper, rigon, hudhër të grirë në rende.
E punojmë me dorë të bashkohen masat. E mbulojmë mishin e përzier te pushoje për 10 minuta.
Me pas marrim gjysmën e mishit e bëjmë top me dorë, e shtypim me të dyja duart të marri formë si në figurë.
E pjekim hamburger në skarë ose në tigan skarë. Hamburgerin e pjekim duke e kthyer nga të dyja anët.
Pas 10 minutash hamburgeri është gati për ti shijuar ose i vendosim brenda panine për hamburger.
Ju bëftë mirë!
