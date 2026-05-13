Supë me domate me oriz është shumë ë shpejt për tu përgatitur. Duke përdorur orizin Olim ajo merr akoma me shume shije së bashku me perimet e freskët. Kjo recetë është ideale edhe për vegjetarianët që mund të përdorin ujë në vend të lëngut të mishit.
Supë me Domate dhe Oriz
Sasia: 4 persona
Kalori: 80kcal
Përbërësit
- 5 kokrra domate
- 150 gr oriz Olim
- 2 kokrra qepë
- 1 spec i kuq
- 1 spec jeshil
- 600 ml lëng mishi
- piper i bardhë
- majdanoz
- vaj ulliri
- kripë
Përgatitja
Për të përgatitur këtë recetë për supë me domate dhe oriz, si fillim lajmë mirë perimet në ujë të rrjedhshëm. Qepët dhe domatet i pastrojmë nga cipa. Domatet mund ti zhytim për pak çaste në ujë të nxehtë. Perimet i presim në forma kubike.
Më pas në një enë me vaj ulliri, kaurdisim pak qepën sa të zverdhet e më pas shtojmë domatet. Masën e lemë në zjarr të ngadalshëm duke e trazuar për gati 5 minuta, sa të mpikset lëngu i domateve.
Shtojmë më vonë specat, lëng mishi ose ujë, kripë dhe e lemë sa të marri valë. Shtojmë orizin Olim duke e lënë në zjarr sa masa të trashet. Pasi orizi ka zier hedhim piperin e bardhë, majdanoz të prerë hollë.
Supë me Domate dhe oriz është gati. E servirim në pjata të thellë sipas dëshirës sipër hedhim pak majdanoz të freskët.
