Tiranë 14°C · Pjesërisht vranët 13 May 2026
S&P 500 7,401 ▼0.16%
DOW 49,761 ▲0.11%
NASDAQ 26,088 ▼0.71%
NAFTA 100.98 ▼1.17%
ARI 4,711 ▲0.53%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $81,200 ▲ +0.02% ETH $2,302 ▼ -0.44% XRP $1.4519 ▼ -0.69% SOL $95.4600 ▼ -0.85%
S&P 500 7,401 ▼0.16 % DOW 49,761 ▲0.11 % NASDAQ 26,088 ▼0.71 % NAFTA 100.98 ▼1.17 % ARI 4,711 ▲0.53 % S&P 500 7,401 ▼0.16 % DOW 49,761 ▲0.11 % NASDAQ 26,088 ▼0.71 % NAFTA 100.98 ▼1.17 % ARI 4,711 ▲0.53 %
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
13 May 2026
Breaking
Mish viçi turli Pule e pjekur në mënyrë të përkryer Rizoto me Spinaq të freskët Rizoto me kungull të verdhë Pulë me qull e arra
Menu
Receta gatimi

Supë me Domate dhe Oriz

· 2 min lexim
Supë me domate me oriz është shumë ë shpejt për tu përgatitur. Duke përdorur orizin Olim ajo merr akoma me shume shije së bashku me perimet e freskët. Kjo recetë është ideale edhe për vegjetarianët që mund të përdorin ujë në vend të lëngut të mishit.

Supë me Domate dhe Oriz

Prep Time10 minutes
Cook Time35 minutes
Total Time45 minutes
Course: Soup
Cuisine: Albanian
Keyword: oriz
Sasia: 4 persona
Kalori: 80kcal

Përbërësit

  • 5 kokrra domate
  • 150 gr oriz Olim
  • 2 kokrra qepë
  • 1 spec i kuq
  • 1 spec jeshil
  • 600 ml lëng mishi
  • piper i bardhë
  • majdanoz
  • vaj ulliri
  • kripë

Përgatitja

  • Për të përgatitur këtë recetë për supë me domate dhe oriz, si fillim lajmë mirë perimet në ujë të rrjedhshëm. Qepët dhe domatet i pastrojmë nga cipa. Domatet mund ti zhytim për pak çaste në ujë të nxehtë. Perimet i presim në forma kubike.
  • Më pas në një enë me vaj ulliri, kaurdisim pak qepën sa të zverdhet e më pas shtojmë domatet. Masën e lemë në zjarr të ngadalshëm duke e trazuar për gati 5 minuta, sa të mpikset lëngu i domateve.
  • Shtojmë më vonë specat, lëng mishi ose ujë, kripë dhe e lemë sa të marri valë. Shtojmë orizin Olim duke e lënë në zjarr sa masa të trashet. Pasi orizi ka zier hedhim piperin e bardhë, majdanoz të prerë hollë.
  • Supë me Domate dhe oriz është gati. E servirim në pjata të thellë sipas dëshirës sipër hedhim pak majdanoz të freskët.

Ju bëftë mirë nga Artigatimit.com

In this article:

,,,,

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu