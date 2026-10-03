Koreja e Veriut lëshon raketë balistike drejt Detit Lindor, teksa tensionet me Seulin rriten
Koreja e Veriut lëshoi një raketë balistike, tha ushtria e Seulit të shtunën, disa ditë pasi kërkoi një kërkimfalje për një shpërthim që plagosi tre ushtarë të Koresë së Jugut në Zonën e Demilitarizuar, për të cilën fajëson Veriun.
Pheniani ka mohuar përgjegjësinë për shpërthimin e muajit të kaluar brenda Zonës së Demilitarizuar (DMZ) dhe e quajti Korenë e Jugut “të neveritshme” të premten, duke minuar përpjekjet e udhëheqjes civile të Seulit që kërkonin një kthim në dialog .
Të shtunën në mëngjes, “ushtria jonë zbuloi një raketë balistike të lëshuar nga zona Wonsan e Koresë së Veriut drejt Detit Lindor”, thanë Shefat e Shtabit të Përbashkët të Seulit, duke iu referuar trupit ujor të njohur edhe si Deti i Japonisë .
“Koreja e Jugut, SHBA-të dhe Japonia po mbajnë një qëndrim të fortë mbrojtës përmes shkëmbimit të ngushtë të informacionit në lidhje me raketat balistike të Koresë së Veriut”, tha ajo, duke shtuar se raketa fluturoi më shumë se 700 kilometra.
Seuli dhe Komanda e Kombeve të Bashkuara e udhëhequr nga SHBA-të zbuluan se shpërthimi i muajit të kaluar brenda Zonës së Demilitarizuar, zonës së minuar rëndë që ndan dy Koretë që nga armëpushimi i vitit 1953, u shkaktua nga minat e Koresë së Veriut të vendosura në anën jugore të kufirit.
Ushtria e Koresë së Veriut ka vendosur mina dhe ka ndërtuar barriera antitank përgjatë kufirit, si pjesë e përpjekjeve për ta mbyllur përgjithmonë atë pas përcaktimit të Koresë së Jugut nga udhëheqësi Kim Jong Un si “armiku kryesor” i vendit të tij në vitin 2024.
Minat përgjegjëse për shpërthimin, i cili la tre ushtarë të plagosur, besohet se janë vendosur si pjesë e punës së fortifikimit kufitar të Phenianit, sipas ministrit të mbrojtjes të Koresë së Jugut, Kang Shin-chul.
Presidenti i butë i Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, i kishte kërkuar Phenianit të enjten të kthehej në dialog, pavarësisht se ushtria e tij kërkoi një falje një ditë më parë.
Kim Yo Jong , motra e fuqishme e udhëheqësit të Koresë së Veriut, u përgjigj duke e quajtur Seulin “vërtet të neveritshëm” të premten dhe mohoi edhe një herë se Pheniani ishte pas shpërthimeve.
Ajo e talli ofertën e fundit të Lee-së, duke e quajtur atë “kulminacionin e farsës që të gjithë duhet ta shohin” dhe tha se kërkesa e ushtrisë që vendi i saj të kërkojë falje ishte “mjaft qesharake”.
Kim paralajmëroi gjithashtu se Pheniani ishte “gati për çdo gjë” që Seuli mund të bënte lidhur me shpërthimin e minës, komente të pasuara mëngjesin tjetër nga lëshimi i raketës balistike nga Koreja e Veriut.
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