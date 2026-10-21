Kos u takua me opozitën malazeze, Vukoviq: Komisionerja i bëri të qartë Mandiqit qëndrimin për ngushëllimin për Mlladiqin
Përfaqësuesit e opozitës malazeze u takuan të mërkurën me komisioneren evropiane për Zgjerim, Marta Kos, e cila ndodhet në Mal të Zi për Samitin e Procesit të Berlinit. Siç njofton portali Analitika, pas takimit, nënkryetari i Partisë Demokratike të Socialistëve (DPS), Ivan Vukoviq, tha se komisionerja theksoi se Mali i Zi, pa mbështetjen e fortë të opozitës, nuk do të kishte përparuar kaq shumë në rrugën e anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
Sipas Vukoviqit, Kos tha se suksesi i Malit të Zi në këtë plan është i përbashkët dhe se ai nuk duhet reduktuar në shembuj të votimeve konkrete. Vukoviq i bëri këto deklarata si i ftuar në televizionin E, raporton Analitika.
Pjesa më e ndjeshme e takimit, sipas rrëfimit të Vukoviqit, kishte të bënte me kryetarin e Kuvendit, Andrija Mandiq. Kos, sipas tij, e përdori bisedën me Mandiqin për t’i bërë qartësisht të ditur se ç’mendon për ngushëllimin që ai shprehu për vdekjen e kriminelit të dënuar të luftës Ratko Mlladiq.
Vukoviq tha se nuk pati përgjigje të drejtpërdrejtë pse Delegacioni i BE-së nuk reagoi më ashpër ndaj lavdërimit të një krimineli lufte, por se nga ajo çka tha komisionerja është plotësisht e qartë se për çfarë bëhet fjalë. Sipas tij, Mali i Zi, me të gjitha problemet, me një kryetar të tillë të Kuvendit dhe me njerëz të tillë në pushtet, nga perspektiva e Brukselit mbetet një histori suksesi dhe një shembull i ndritshëm në rajon.
Në takim, sipas Vukoviqit, morën pjesë përfaqësuesit e të gjitha partive opozitare proevropiane, të cilët ishin unanimë në qëndrimin se ajo që bëjnë përfaqësuesit e BE-së në fakt nuk i sjell dobi Malit të Zi dhe nuk i forcon vlerat evropiane.
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