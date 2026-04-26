Tiranë 14°C · Kthjellët 26 April 2026
26 Apr 2026
Kosova përballet me rrezik për ujë të pijshëm, Salihu: Vetëm në pellgun e Drinit janë identifikuar 142 pengesa artificiale

Kosova po përballet me një situatë serioze sa i përket burimeve ujore, ndërsa rreziku për mungesë të ujit në të ardhmen është gjithnjë e më i dukshëm.

Kështu ka paralajmëruar Krenare Salihu, drejtoreshë ekzekutive e organizatës mjedisore ECOPANA, në “Përballje Podcast” me kryeredaktorin e Telegrafit, Muhamet Hajrullahu.

Ajo theksoi se vendi është identifikuar prej vitesh si zonë me “stres uji” dhe se situata po përkeqësohet gradualisht.

“Kosova ka qenë në krizë edhe para shtatë apo tetë viteve… kur është rangu në listën e shteteve me stres uji apo mungesë uji. Po çdo ditë e më shumë po vërehet mungesa”, deklaroi Salihu shkruan Telegrafi.

Sipas saj, problemi nuk lidhet vetëm me ndryshimet klimatike, por kryesisht me ndërhyrjet njerëzore në mjedis.

“Krejt dëmet që ia bëjnë mjedisit… nëntëdhjetë për qind është faktori njeri”, theksoi ajo.

Një ndër shqetësimet kryesore mbetet ndërhyrja në lumenj, ku vetëm në pellgun e Drinit të Bardhë janë identifikuar 142 pengesa artificiale.

“Na kanë dalë njëqind e katërdhjetë e dy pengesa.. për Kosovën është numër shumë i madh, sidomos kur 80 për qind prej tyre janë të pashfrytëzume dhe të dëmtume”, u shpreh Salihu.

Ajo paralajmëroi se këto ndërhyrje po ndikojnë drejtpërdrejt në rrjedhën natyrore të ujit, në biodiversitet dhe në furnizimin e ardhshëm me ujë të pijshëm.

– YouTube www.youtube.com

“Ne kemi me mbetë pa ujë… po frikoj që kemi me u varë prej shisheve të plastikës”, tha ajo.

Salihu shtoi se ndërprerja e rrjedhës natyrore të lumenjve ka pasoja zinxhirore në ekosistem.

“Peshku nuk mundet me kalu… mandej është problemi i shumimit të tyre”, theksoi ajo, duke shtuar se ndërhyrjet e tilla dëmtojnë të gjithë zinxhirin biologjik.

Në fund, ajo bëri thirrje për reagim urgjent institucional dhe vetëdijesim qytetar, duke theksuar se uji duhet të trajtohet si çështje strategjike.

“Na duhet me mbrojtë resurset tona natyrore… sepse njeriu s’mundet me jetu pa ujë”, përfundoi Salihu./Telegrafi/.

