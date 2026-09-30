Kosova synon fitoren ndaj Izraelit, Foda paralajmëron ndryshime në formacion
Përzgjedhësi Franco Foda ka konfirmuar se Kosova do të dalë me ndryshime në formacion për duelin e së enjtes ndaj Izraelit në Debrecen, ndërsa portieri Arijanet Muriq mbetet në dyshim pas lëndimit të pësuar në Vjenë.
Kosova do të kërkojë rikthimin te fitorja të enjten, kur në Debrecen të Hungarisë të përballet me Izraelin në kuadër të Ligës së Kombeve. Ndeshja zhvillohet nesër, të enjten, nga ora 20:45, dhe është vendimtare për “Dardanët” pas humbjes 3-1 ndaj Austrisë në Vjenë, siç njofton Urgjent.
Në konferencën për media të mbajtur një ditë para ndeshjes, përzgjedhësi Franco Foda ka paralajmëruar ndryshime në formacionin startues. “Është një nga ndeshjet që do të bëjë ndryshime nga ndeshja paraprake. Do të provojmë të luajmë njëjtë si ndaj Irlandës”, deklaroi Foda, sipas Urgjent.
Pikëpyetje e madhe mbetet portieri Arijanet Muriq, i cili pësoi lëndim në duelin ndaj Austrisë dhe nuk është stërvitur plotësisht me skuadrën. “Ai ka pësuar një lëndim në ndeshjen e kaluar, por ai është mirë. Do të shohim sonte nëse do të jetë gati për nesër apo jo”, tha Foda.
Konteksti i grupit e bën duelin edhe më të rëndësishëm: Kosova e nisi kampanjën me fitore 1-0 ndaj Irlandës në Prishtinë, ndërsa Austria kryeson grupin me 6 pikë, e ndjekur nga Kosova dhe Irlanda me nga 3 pikë, ndërkohë që Izraeli nuk ka asnjë pikë. Vendi i dytë siguron një vend në play-off për promovimin në Ligën A.
Optimizëm i madh mbizotëron edhe në kampin e Kosovës, siç raporton Gazeta Sportal: Baton Zabërgja dhe Milot Avdyli kanë theksuar se është koha për rikthim te fitorja. “Tash është momenti me u rikthyer te fitorja dhe besoj që bashkërisht do t’ia dalim”, deklaroi Avdyli.
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