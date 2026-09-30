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Konflikti SHBA - Iran

Kreu i NATO-s: lufta e SHBA-së kundër Iranit ishte “absolutisht thelbësore”

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NATO's new Secretary General Mark Rutte gestures as he addresses media during a press conference at NATO headquarters in Brussels on October 1, 2024. - NATO's new chief Mark Rutte on October 1, 2024 downplayed fears over the impact of a potential Donald Trump victory in upcoming US elections and pledged to keep backing Ukraine, as he assumed leadership of the world's most powerful military alliance. (Photo by JOHN THYS / AFP)

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka deklaruar se ishte “absolutisht thelbësore” që Shtetet e Bashkuara ta merrnin përsipër luftën kundër Iranit, duke thënë se vetëm SHBA-të ishin të afta të shkatërronin kapacitetin bërthamor të Teheranit.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte.

Duke folur në samitin e Euronews për Mbrojtjen dhe Hapësirën, Rutte e përshkroi programin bërthamor të Iranit si një kërcënim të afërt “jo vetëm për Izraelin dhe Lindjen e Mesme”, por edhe për Evropën, siç raporton Al Jazeera.

Ai pranoi se lufta me Iranin ka pasur edhe “pasojat e veta negative”, por shtoi se investimet shtesë në mbrojtje do t’u mundësojnë vendeve evropiane “të kujdesen vetë për oborrin e tyre”. “Ne duhet të jemi ne që kujdesemi për Huthi-t dhe Detin e Kuq”, në vend të SHBA-së, tha Rutte, sipas Al Jazeera-s.

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