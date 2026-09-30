Princi i kurorës së Arabisë Saudite: nuk do të hezitojmë t’i përgjigjemi me vendosmëri çdo kërcënimi
Princi i kurorës së Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, ka deklaruar se mbretëria nuk do të hezitojë t’i përgjigjet me vendosmëri çdo kërcënimi apo sulmi që synon ta dëmtojë atë, gjatë fjalimit vjetor mbretëror në hapjen e Këshillit Shura.
Ai gjithashtu përsëriti mbështetjen për qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit për të shtrirë autoritetin në të gjithë vendin dhe për të përballur sulmet e Huthi-ve, duke akuzuar grupin se ka zgjedhur “kaosin dhe shkatërrimin”, siç raporton Al Jazeera.
Princi i kurorës njoftoi se “Pakti i Mbrojtjes së Mekës” midis Arabisë Saudite, Turqisë dhe Pakistanit synon të mbrojë rajonin nga përshkallëzimi i konfliktit, ndërsa mbretëria ka nisur krijimin e një “koalicioni mbrojtës detar shumëkombësh” për të mbrojtur rrugët ujore ndërkombëtare, duke refuzuar shfrytëzimin e tyre si mjet presioni politik apo ekonomik.
Ai dënoi gjithashtu sulmet e vazhdueshme izraelite në territoret palestineze dhe “shkeljet e përsëritura” të Xhamisë Al-Aqsa në Jerusalemin Lindor të pushtuar.
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