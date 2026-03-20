S&P 500 6,506 ▼1.51%
DOW 45,577 ▼0.96%
NASDAQ 21,648 ▼2.01%
NAFTA 98.09 ▲2.66%
ARI 4,492 ▼2.47%
EUR/USD 1.1542 EUR/GBP 0.8630 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 96.0665 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4641 EUR/TRY 51.1519 EUR/JPY 182.71 EUR/CAD 1.5849 EUR/USD 1.1542 EUR/GBP 0.8630 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 96.0665 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4641 EUR/TRY 51.1519 EUR/JPY 182.71 EUR/CAD 1.5849
BTC $70,798 ▲ +0.93% ETH $2,158 ▲ +0.81% XRP $1.4488 ▼ -0.01% SOL $90.1900 ▲ +1.63%
20 Mar 2026
Përse nuk na dhanë vendin e parë? Dje e arrestuan, sot e liruan! Tallje apo dështim? Elbasani dhe Egnatia ndahen në paqe dhe pa gola dhe me nga një lojtar më pak Në kërkim ndërkombëtar për vrasje, ekstradohen nga Shqipëria drejt Italisë dy kushërinjtë nga Dibra
Ku, për çfarë dhe kundër kujt do ‘kandidoni’?

· 2 min lexim
Nga ARDI STEFA

Ai, nëpërmjet të tjerëve ju thotë (ka 35 vjet që ua thotë): “Nuk ju duam në partinë tonë (time) personale.”

Ju shpallin të përjashtuar, madje edhe “të vetëpërjashtuar”, sepse keni bërë gabimin fatal: keni menduar ndryshe. Ngaqë në atë parti, mendimi ndryshe nuk është alternativë, por tradhti e lartë.

Ju doni të kandidoni për kryetar jo në partinë politike, por në atë që është privatizuar si një kioskë lagjeje, ku mendimi ndryshe me ata që e artikulojnë trajtohen si armiq.

Secili nga ju thotë: “Do kandidoj për kryetar partie.”

Këtu fillon tragjikomedia.
Ku do kandidoni?
Në një parti ku nuk ekzistoni më?

Në një parti ku kryetari aktual nuk ka rivalë, pavarësisht humbjeve kronike?
Në një listë anëtarësie ku emri juaj është fshirë?

Në një sistem ku vota juaj peshon zero dhe e drejta për të votuar është vetëm për besnikët?
Ironia është që nuk ju kanë përjashtuar thjesht nga partia.

Ju kanë përjashtuar nga iluzioni se ajo është ende një parti.
Sepse një parti ku nuk ke të drejtë vote, nuk është më organizatë politike.

Është pronë private. Dhe në pronën private nuk kandidohet. Në pronën private ose bindesh, ose largohesh.

Si do kandidoni?
Me çfarë mekanizmi? Me çfarë statuti? Me çfarë garancie?

Dhe, le të themi, për hir të humorit politik, se arrini të “kandidoni”.

Si do fitoni? Kundër kujt? Kundër një rezultati që është shkruar para se të hapet gara?
Kundër një strukture që ju ka përjashtuar?
Kundër një procesi ku fituesi dihet dhe alternativë tjetër s’ka?

Apo kundër vetë realitetit?
Pyetja që kam për ju nuk është: “Si do kandidoni? Si do fitoni?”

Pyetja e vërtetë është: “Pse vazhdoni të kërkoni demokraci në një parti që nuk ka ndërmend të ndryshojë kurrë dhe ku demokracia e brendshme është shpallur zyrtarisht e panevojshme?”

