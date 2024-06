Kuadrate dhe rrathë për poezinë

Të shkruash poezi në kuadrate qiellore nuk është e thjeshtë. Madje ky libër më erdhi dje nga qielli. E kisha lexuar në dorëshkrim dhe vonoi, por erdhi. Haber i bukur me copëza dashurie vendosur në kuadrate, me detaje të fëmijërisë dhe imazhe të dashurisë njerëzore, ku ajo skicon fytyrat e të dashurve të saj, nënës, vëllait, vajzës, me ata që marrin frymë apo ata që kanë mbyllur sytë dhe më kot presin lajme nga lart, mbitokësorët. Kujton ditët e para të dashurisë, sytë ngazëllues, rendjet… Kuadrate ngado: kuadrate me mure dhe copëza qielli, kuadrate dëshire dhe vetmie, kujtime që i shfaqen papritur, kuadrate revolte dhe vargje alla Majakovski. Mund të bësh poezi me kuadrate? Vargje akuareli për të folur për puhizën apo shtegtime zogjsh. Ka në ato faqe kuadrate galloshe, kuadrat i ndryshkur…“ Aty absurdet e mia i mbledh me nxitim / gjer në absurdin tjetër”. Herë – herë merr vendimin që të bëjë divorc me trishtimin” : “Kam vendosur ti largohem trishtimit / do ta lë të çmendet pa mua / rrugëve do ta lë të shkojë me ulërimë / Divorcohem. Nuk dua/…” Ti shfleton faqen e rradhës dhe përsëri kuadrate: “kuadrate në rresht / vrarë si ushtarë / me pamundësi identifikimi/”. Në thelb Diana Gëllçi tenton shpesh një temë sociale. Kërkon ti bëjë sfidë jetës boshe, dukjes dhe mediokritetit, fallsitetit, kërkon të zhbirojë njeriun se mos ai në brendësinë e tij po ndryshon në këtë botë që shkon me nxitim dhe ku pesha e parasë është e tmerrëshme. E ka frikë zvetënimin, zbehjen e diellit. Shkrimi poetik për të është një lloj shpëtimi. I shpirtit, i vështrimit të fqinjit, botës përreth.

Tashmë duket se i kanë mbetur rrathët. Nuk është një lojë fëmijësh! Sa shumë gjëra mund të themi në to pasi linja e lakuar është dhe më delikate, edhe më me hire, fine. Toka, Dielli, Hëna, planetet, vetë kozmosin janë rrathë që na emocionojnë. Madje njerëzit kanë dëshirë, ashtu si fëmijët, të japin duart dhe të formojnë rrathë për të mbajtur brenda tyre dashurinë, zjarret. Brenda vargjeve ajo ka gjithnjë atë çka është humane. Atëherë, le të nisi me rrathët. Vargu mund të shkruhet në penel për të pikturuar sytë e dashurisë dhe vrullet e botës.