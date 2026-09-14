Künefe tradicionale — ëmbëlsirë turke me djathë dhe sherbet të ëmbël
Fije të holla kadaifi me gjalpë, të mbushura me djathë të ëmbël që shkrihet, të shërbyera të nxehta me sherbet të lehtë dhe fistikë të shtypur — ëmbëlsira legjendare e kuzhinës turke, e njohur edhe në Ballkan.
Künefeja është ëmbëlsira më e famshme e jugut të Turqisë, me origjinë nga qyteti Antakya (Antiokia). Ajo përgatitet me fije të holla kadaifi, gjalpë të shkrirë dhe djathë pa kripë që shkrihet në mes, dhe shërbehet gjithmonë e nxehtë me sherbet të ëmbël. Sot është e përhapur në gjithë Lindjen e Mesme dhe Ballkanin, ku njihet edhe si “künefe” apo “kanafë”.
Përbërësit (për 6–8 persona):
- 500 g fije kadaifi (ose fije brumi të holla për bakllava, të grira imët)
- 250 g gjalpë i shkrirë
- 300 g mocarela pa kripë (ose djathë i butë pa kripë, i grirë)
- 2 lugë gjelle fistikë të shtypur, për dekorim
- Për sherbetin: 2 gota sheqer, 1,5 gota ujë, 1 lugë çaji lëng limoni
Hapat e përgatitjes:
- Përgatit sherbetin: ziej sheqerin me ujin dhe lëngun e limonit për rreth 10 minuta, pastaj lëre të ftohet plotësisht.
- Ndaj fijet e kadaifit me gishta që të mos ngjiten dhe përzieji mirë me gjalpin e shkrirë.
- Shtro gjysmën e fijeve në një tigan bakri ose tave me diametër rreth 25 cm dhe shtypi mirë me duar.
- Shpërndaj djathin e grirë në mënyrë të barabartë mbi fije, pastaj mbuloje me pjesën tjetër të fijeve dhe shtypi lehtë.
- Pjek në furrë të parangrohur në 190°C për 25–30 minuta, derisa të marrë ngjyrë të artë. Në gjysmë të kohës, ktheje me kujdes në anën tjetër (përdor një pjatë të sheshtë si ndihmë).
- Hidhi menjëherë sherbetin e ftohtë mbi künefenë e nxehtë, lëre 5 minuta që ta thithë, dekoro me fistikë të shtypur dhe shërbeje të nxehtë.
Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e gatimit: 30 minuta | Gjithsej: rreth 50 minuta | Porcione: 6–8 persona
Këshillë: Sekreti i künefesë së mirë është kontrasti — sherbeti duhet të jetë i ftohtë ndërsa ëmbëlsira e nxehtë, që të mbetet krokante jashtë dhe e butë brenda.
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