Një mundësi e madhe për Ilya Protas te Washington Capitals
Ilya Protas, 20 vjeç, shkoi në stërvitjen e Washington Capitals me pritshmëri dhe pak nervozizëm pas paraqitjeve të mira në katër ndeshjet e para në NHL në fund të sezonit të kaluar. Ai dëshiron të tregojë se meriton vendin dhe pritet të konkurrojë për rolin e qendrës në rreshtin e tretë të ekipit.
Siç raporton nhl, Protas vjen në kamp si favorit për të nisur sezonin në atë pozicion dhe e përshkruan shansin si të madh: duhet të punojë, të tregojë cilësitë e tij dhe ta fitojë vendin në fushë. Ai tha se përpiqet t’i fshehë nervat kur ngjitet në akull dhe të përqendrohet tek detajet e lojës, si lëvizjet pa top dhe pozicionimet në zonë, sepse në një ligë të tillë çdo gjë ka rëndësi.
Protas u zgjodh në raundin e tretë, në vendin e 75-të, në Draftin e NHL 2024. Në AHL fitoi çmimin Dudley “Red” Garrett si i riu i vitit, pas një sezoni ku shënoi 66 pikë (29 gola, 37 asiste) në 69 ndeshje, performancë që i siguroi thirrjen për fundin e sezonit në NHL. Në katër ndeshjet e para në nivelin e lartë mori katër pikë, përfshirë një ndeshje me tri kontribuime në fitoren 6-3 ndaj Pittsburgh Penguins më 11 prill.
Shumë prej pritshmërive rreth Protas lidhen edhe me trupin dhe gjurmën e familjes: ai ndiqet nga rruga e vëllait të madh, Aliaksei Protas, i zgjedhur në raundin e tretë në Draftin e 2019 dhe tashmë në sezonin e gjashtë me Washington. Aliaksei shënohet 6-foot-6 dhe rreth 250 paund; Ilya raportohet 6-foot-6 dhe tha se peshon tashmë rreth 230 paund, nga 198 paund që ishte para sezonit të kaluar. Klubi e sheh Ilya-n kryesisht si qendër, edhe pse u draftua si sulmues krah, dhe ai ndjehet rehat në atë rol. Gjenerali menaxher Chris Patrick e ka “penciled in” si qendër të rreshtit të tretë, duke theksuar se thellësia e skuadrës dhe prania e veteranëve si Dylan Strome, Pierre-Luc Dubois dhe firmosja e Boone Jenner (kontratë katërvjeçare, 23 milionë dollarë) do të ndihmojnë në mbështetje të tij dhe do të japin fleksibilitet në minutazh.
Sipas nhl, trajneri Spencer Carbery dhe stafi e kanë këshilluar Protas të përqendrohet tek detajet taktike dhe rolit të tij në çdo zonë të fushës, ndërsa organizimi i skuadrës rreth tij synon ta mbështesë gjatë periudhave të adaptimit. Ai i ka kaluar muajt e fundit duke punuar me vëllanë dhe bashkëlojtarë të rinj, dhe pritshmëritë mbeten që përmes punës së detajuar Protas të konfirmohet si zgjidhje e besueshme për rreshtin e tretë të Capitals.
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