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14 Sht 2026
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Një mundësi e madhe për Ilya Protas te Washington Capitals Një kuarterbek i Vikings, Kyler Murray, pëson konkusion në çerekun e parë ndaj Packers Künefe tradicionale — ëmbëlsirë turke me djathë dhe sherbet të ëmbël Trump minimizon rreziqet e AI-së: Kush fiton inteligjencën artificiale, fiton gjithçka Ulqini sërish pa ujë — ndërprerjet nga mungesa e energjisë në burimin Lisna Bori
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NFL

Një kuarterbek i Vikings, Kyler Murray, pëson konkusion në çerekun e parë ndaj Packers

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Kuarterbeku i Minnesota Vikings, Kyler Murray, u nxorr nga loja pas një konkusioni që pësoi gjatë ndeshjes së së dielës kundër Green Bay Packers. Ai mori një goditje të fortë teksa tentonte të arratisej në një situatë third-and-7 në çerekun e parë, duke u përplasur me mbrojtësit Lukas Van Ness dhe Javon Bullard. Kaska e tij u shkëput gjatë aksionit; Murray qëndroi për pak kohë shtrirë në fushë në U.S. Bank Stadium para se të ngrihej dhe të shkonte në dhomat e zhveshjes.

Siç raporton nfl, Bullard u penalizua për ndërhyrje të panevojshme që shtrinë sulmin e Vikings; Murray ishte vetëm 11 aksione në debutimin e tij me skuadrën para se të largohej nga loja.

Carson Wentz mori përsipër rolin e kuarterbekut për Minnesota, ndërsa J.J. McCarthy është kuarterbeku i emergjencës së ekipit.

Sipas nfl, Murray është shpallur jashtë kësaj ndeshjeje për shkak të konkusionit dhe do t’i nënshtrohet vlerësimeve të mëtejshme mjekësore.

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