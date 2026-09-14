Deputeti i AfD-së: Nuk mund të injorohet fakti se 92% e banorëve të Kosovës janë shqiptarë
Deputeti i AfD-së, Tobias Teich i ftuar ka folur lidhur me qëndrimin e tij dhe të forcës së tij politike lidhur me çështjen e Kosovës dhe marrëdhëniet e saj me Serbinë.
Sipas tij, përbërja etnike e Kosovës është një fakt që nuk mund të injorohet, megjithëse zgjidhja mbetet e ndërlikuar për shkak të qëndrimit të Beogradit zyrtar.
Teich shprehu shpresën për shmangien e incidenteve kufitare dhe u shpreh i hapur për të kontribuar personalisht në lehtësimin e kontakteve apo negociatave mes palëve.
“Ne jemi në dijeni të problemeve që po kalon Kosova. Është një çështje të vështirë që kur konflikti nisi. Ne duam që të ketë respekt integriteti territorial. Ne nuk mendojmë në mos gaboj mbi 90- 92% banorët e Kosovës janë me prejardhje shqiptare. Kjo duhet të pranohet, por nga ana tjetër, Serbia vazhdon të quajë provincën e saj dhe është e vështirë nëse të thuhet nëse do të ketë një progres në njohjen e Kosovës nga Serbia”, ka deklaruar ai në Euronews Albania.
“Janë mbi 100 vendet që e kanë njohur Kosovën dhe mendoj se diçka duhet të bëhet për të gjetur një zgjidhje për të ardhmen. Si shtetas gjerman, unë nuk dua të them ka të drejtë Serbia apo ka Shqipëria, sepse secila palë ka problemet e tyre edhe në politikën e brendshme.
E rëndësishme është që të ketë bisedime për të gjetur një zgjidhje që do të ishte e pranueshme për të gjitha vendet. Mendoj se në të kaluarën prania e trupave të huaja ishte shumë pozitive pasi garantoi sigurinë, garantoj që konflikti të mos nxehej, të mos përsëritet dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. I referohem edhe Bosnjës ku pati trupa, ka një paralele mes Kosovës dhe Bosnjës. Prandaj do të sugjeroja që të merrem parasysh të vërtetën përpara se të kemi një zgjidhje përfundimtarë për çështjen e Kosovës.
Unë shpresoj që të mos ketë më përplasje sidomos në zonat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë dhe nëse do të mund të bëj diçka për negociatat, më thoni se do ta bëj me kënaqësi. Shefi im në partinë tonë mund të flas me të dhe mund të marr përsipër këtë detyrë të vogël. Dhe nëse do të keni pyetje për këtë çështje në të ardhmen, ndihuni të lirë të më thoni”, tha ai.
– YouTube www.youtube.com
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