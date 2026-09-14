Drita-Gjilani pa gola, Prishtina vazhdon marshimin – Diatta shkëlqen në fitoren e prishtinasve
Xhiroja e gjashtë e Superligës së Kosovës ka sjellë rezultate interesante, me derbin Drita-Gjilani që përfundoi pa fitues, ndërsa Prishtina vazhdoi serinë e jashtëzakonshme të fitoreve.
Drita dhe Gjilani kanë ndarë pikët në derbin e zhvilluar të dielën mbrëma në kuadër të xhiros së gjashtë të Superligës së Kosovës.
Derbi i Anamoravës përfundoi 0:0, në një ndeshje ku të dyja skuadrat patën mundësi për të shënuar, por mungoi konkretizimi para portave.
Rastin më të mirë në pjesën e parë e pati Gjilani përmes Robert Rrahmanit, por goditja e tij u ndal nga portieri i Dritës, Faton Maloku.
Për Dritën ky ishte barazimi i dytë i sezonit. Kampionia e Kosovës ka edhe dy fitore dhe një humbje, ndërsa me një ndeshje më pak të zhvilluar ka grumbulluar 8 pikë dhe renditet në vendin e gjashtë.
Gjilani, ndërkohë, ka 11 pikë, pas tri fitoreve, dy barazimeve dhe një humbjeje.
Prishtina nuk ndalet, pesë fitore radhazi
Në anën tjetër, Prishtina vazhdon të jetë e pandalshme në kampionat.
Kryeqytetasit kanë regjistruar fitoren e pestë radhazi, pasi mposhtën Feronikelin 74 me rezultat bindës 3:0 në stadiumin “18 Qershori” në Klinë.
Prishtina kaloi në epërsi në minutën e 33-të me një gol spektakolar të Assane Diattas. Sulmuesi realizoi me goditje gërshërë pas asistimit të Arijanit Fazlijës.
Në minutën e 61-të, ishte radha e Fazlijës për të shënuar. Ai realizoi me kokë pas një harkimi të Albin Krasniqit, duke e çuar rezultatin në 2:0.
Fitoren e Prishtinës e vulosi sërish Diatta në minutën e 92-të, duke shënuar golin e tij të dytë personal në këtë përballje për rezultatin përfundimtar 3:0.
Me këtë fitore, Prishtina kryeson tabelën me 15 pikë, ndërsa ka edhe një ndeshje më pak të zhvilluar.
Feronikeli 74 mbetet në pozitën e parafundit me vetëm 3 pikë.
Prishtina vazhdon kështu të udhëheqë garën në Superligë, ndërsa Drita dhe Gjilani mbeten në ndjekje, në një kampionat që po sjell rivalitet të madh që në javët e para.