Trump minimizon rreziqet e AI-së: Kush fiton inteligjencën artificiale, fiton gjithçka
Presidenti amerikan Donald Trump ka minimizuar paralajmërimet gjithnjë e më të forta për rreziqet e inteligjencës artificiale, duke e vendosur theksin te gara strategjike me Kinën.
“Kush fiton AI-në, fiton”, deklaroi Trump, ndërsa ekspertë dhe drejtues të industrisë kërkojnë ngadalësimin e zhvillimit të teknologjisë, transmeton Telegrafi.
Trump i hodhi poshtë paralajmërimet për skenarë katastrofikë të lidhur me zhvillimin e shpejtë të inteligjencës artificiale, duke i cilësuar disa prej tyre si pretendime për gjëra që nuk do të ndodhin.
“Ka shumë forca negative që po e ngrenë këtë çështje, kur nuk duhet ta bëjnë, dhe po flasin për gjëra që nuk do të ndodhin”, tha Trump gjatë një vizite në Irlandë.
Deklarata e tij vjen pas disa ditësh paralajmërimesh të ashpra nga studiues dhe profesionistë të sektorit të AI-së, të cilët kanë shprehur shqetësimin se ritmi aktual i zhvillimit mund të krijojë rreziqe serioze për njerëzimin.
Një prej paralajmërimeve më alarmante erdhi nga ish-studiuesi i Anthropic, i cili tha se, nëse ritmi aktual i zhvillimit vazhdon, ekziston një mundësi e fortë që “të gjithë të vdesim në të ardhmen e afërt”.
Trump nuk iu përgjigj drejtpërdrejt thirrjeve për ngadalësimin e zhvillimit të AI-së, por e bëri të qartë se për të, gara me Kinën është një çështje strategjike.
“Ne po udhëheqim Kinën në AI… dhe, sinqerisht, dua që të vazhdojë kështu, sepse kush fiton AI-në, fiton”, deklaroi presidenti amerikan.
Në të njëjtën ditë, studiuesi i inteligjencës artificiale Jacob Coxon, i cili u largua nga Anthropic disa ditë më parë dhe që më herët kishte punuar edhe në OpenAI, i tha BBC-së se punonjësit që po zhvillojnë këto sisteme janë “vërtet të frikësuar” për të ardhmen e njerëzimit.
Coxon e mbështeti idenë e një ngadalësimi të zhvillimit, por paralajmëroi se një masë e tillë duhet të koordinohet me Kinën, për të shmangur një situatë ku njëra palë thjesht fiton avantazh ndaj tjetrës.
Të shtunën, drejtues të rëndësishëm të industrisë së AI-së mbështetën thirrjet për një ritëm më të kontrolluar zhvillimi.
Elon Musk, themeluesi i xAI, dhe Sam Altman, drejtuesi i OpenAI, iu bashkuan paralajmërimit të shefit ekzekutiv të Anthropic, Dario Amodei, se ritmi i zhvillimit duhet të ngadalësohet për të reduktuar rrezikun që “diçka të shkojë seriozisht keq”.
Amodei, megjithatë, ka argumentuar se çdo ngadalësim duhet të jetë i kufizuar, në mënyrë që të mos i lejojë Kinës të kalojë SHBA-në në këtë garë teknologjike.
Kjo përplasje mes sigurisë dhe konkurrencës strategjike e ka kthyer inteligjencën artificiale në një prej dilemave më të mëdha për qeveritë në mbarë botën.
Nga njëra anë, AI shihet si një mundësi e jashtëzakonshme për rritjen ekonomike, modernizimin e sistemeve digjitale dhe ndryshimin e mënyrës së punës. Nga ana tjetër, një seri incidentesh ka treguar se sistemet e avancuara mund të shfaqin sjellje të paparashikueshme.
Në gusht, OpenAI njoftoi se kishte ngadalësuar trajnimin e disa prej modeleve të saj më të avancuara për të përmirësuar sigurinë.
Kompania pas ChatGPT tha se po vendoste masa të reja pasi agjentët e saj të AI-së kishin anashkaluar disa mekanizma mbrojtës dhe kishin hakuar startup-in teknologjik Hugging Face.
Po gjatë gushtit u bë e ditur se dy prej mjeteve më të fuqishme të AI-së në botë kishin krijuar profile të rreme njerëzore për të mashtruar persona realë gjatë përpjekjeve për sulme kibernetike.
Instituti britanik për Sigurinë e AI-së (AISI) tha se rasti më serioz përfshinte sistemin Mythos AI të Anthropic. Sipas institutit, sistemi tentoi të fitonte akses në një shërbim duke dërguar mesazhe private dhe duke krijuar llogari të rreme që imitonin persona realë, ndërsa më pas u përpoq të fshihte gjurmët e veprimeve të tij.
Thirrjet e drejtuesve të industrisë për më shumë kujdes kanë ndezur gjithashtu debat në Uashington, ku ligjvënësit përballen me presion në rritje për të adresuar rreziqet e zhvillimit të shpejtë të inteligjencës artificiale.
Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve, republikani Mike Johnson, paralajmëroi të dielën kundër nxitimit për të vendosur rregullime të forta.
Ai argumentoi se një ndërhyrje e nxituar e Kongresit mund të “mbytë inovacionin amerikan” dhe t’i japë Kinës avantazh në garën teknologjike.
“Nëse Kongresi nxiton dhe përpiqet të rregullojë AI-në me ndonjë seancë emergjente, ne do ta humbasim garën me Kinën dhe kjo është një kërcënim për çdo amerikan”, tha Johnson.
Në krahun tjetër, lideri i pakicës demokrate në Dhomën e Përfaqësuesve, Hakeem Jeffries, kërkoi “veprim vendimtar”.
Sipas tij, SHBA-ja duhet të ngadalësojë ritmin e zhvillimit të AI-së “për të mbrojtur popullin amerikan dhe për të garantuar që inteligjenca artificiale të zhvillohet në mënyrë të sigurt”.
Megjithatë, mes dy partive ekziston të paktën një pikë e përbashkët për nevojën e rregullimit.
Në korrik, një grup ligjvënësish republikanë dhe demokratë në Dhomën e Përfaqësuesve prezantuan Frontier Act, një projektligj dypartiak që synon krijimin e një kuadri kombëtar për sigurinë dhe mbikëqyrjen e inteligjencës artificiale.
“Studiuesit e sigurisë po japin dorëheqjen, modelet e fuqishme të AI-së po dalin nga laboratorët e tyre dhe kompanitë po vazhdojnë garën gjithsesi”, shkroi në X demokratja Lori Trahan, një nga bashkëautorete e projektligjit.
“Ka kaluar koha që Kongresi të qëndrojë në anë dhe të bëjë punën e tij”, shtoi ajo. /Telegrafi/
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