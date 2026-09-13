Humus klasik mesdhetar — krem i butë qiqrash me tahin dhe vaj ulliri
Humusi është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës mesdhetare dhe të Lindjes së Mesme — një krem i butë e i shijshëm me qiqra, tahin, limon dhe vaj ulliri, që shërbehet si meze, si shoqërues i pjatave kryesore apo thjesht me bukë pite të ngrohtë. Ja receta klasike, e thjeshtë dhe e shpejtë.
Përbërësit (4–6 porcione)
- 400 g qiqra të ziera (ose 1 kuti ~400 g, të kulluara dhe të shpëlara)
- 3 lugë gjelle tahin (pastë susami)
- 2 lugë gjelle vaj ulliri ekstra i virgjër, + pak për servirje
- Lëngu i 1 limoni (rreth 3 lugë gjelle)
- 1 thelpi hudhër, e shtypur
- 1 lugë çaji kripë
- ½ lugë çaji qimnon (sipas dëshirës)
- 2–3 lugë gjelle ujë shumë të ftohtë
- Paprikë e ëmbël dhe majdanoz i freskët i grirë, për dekorim
Përgatitja
- Kullojini dhe shpëlajini qiqrat me ujë të ftohtë. (Nëse i zieni vetë, ziejini derisa të zbuten plotësisht.)
- Hidhini në blender qiqrat, tahinin, lëngun e limonit, hudhrën, kripën dhe qimnonin.
- Blenderoni duke shtuar gradualisht vajin e ullirit dhe ujin e ftohtë, derisa të përftoni një krem të butë e të mëndafshtë. Nëse është shumë i trashë, shtoni edhe pak ujë të ftohtë.
- Shijojeni dhe rregullojeni me kripë e limon sipas dëshirës.
- Hidheni humusin në një pjatë të sheshtë, bëni një gropëz në mes me lugë, hidhni pak vaj ulliri dhe spërkatni paprikë e majdanoz të grirë.
- Servireni me bukë pite të ngrohtë, perime të freskëta, ose si shoqërues të falafelit e qebapit.
Koha e përgatitjes: ~10 minuta (me qiqra të gatshme) | Porcione: 4–6
Tema: humus mesdhetare meze qiqra vegjetariane
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