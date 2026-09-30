Kurti mbledh sot ministrat në Qeveri, mbledhja nis në ora 10:00
Rendi i ditës së mbledhjes së radhës së Qeverisë nuk është bërë i ditur.
Qeveria e Kosovës do të mbajë sot mbledhjen e radhës, e cila është paraparë të nisë në ora 10:00 dhe do të zhvillohet në ndërtesën e Qeverisë, siç transmeton Klan Kosova.
Deri më tani nuk është bërë e ditur se cilat do të jenë pikat e rendit të ditës për këtë mbledhje, teksa agjenda zyrtare e qeverisë nuk është publikuar.
Mbledhja vjen në një moment të ndjeshëm politik, teksa institucionet janë në presion kohor — sipas raportimeve të agjencisë AP, kryeministri Albin Kurti përballet me afatin e 6 tetorit për arritjen e një marrëveshjeje me opozitën për presidentin e vendit, përndryshe rrezikohet një proces i ri zgjedhor.
Kujtojmë se Qeveria “Kurti 4” u votua në Kuvend muajin e kaluar me 62 vota pro, duke i dhënë ekzekutivit mandatin e katërt radhazi.
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