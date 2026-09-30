“Liria Ka Emër” mban sot konferencë për media, priten detaje të reja për marshin e 1 Tetorit
Konferenca mbahet në ora 14:00, një ditë para marshit "Jo në emrin tim" në Prishtinë.
Platforma qytetare “Liria Ka Emër” do të mbajë sot konferencë për media, në kuadër të aktiviteteve të paraprira për marshin e 1 Tetorit, siç njofton Klan Kosova.
Konferenca është paralajmëruar të mbahet në ora 14:00, ndërsa organizatorët pritet të japin detaje lidhur me marshin, megjithëse arsyeja e mbajtjes së konferencës nuk është bërë e ditur.
Marshi i 1 Tetorit vjen në vazhdën e angazhimeve të kësaj platforme për të kundërshtuar vendimin dënues të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Sipas platformës, 1 tetori përkon edhe me simbolikën e protestës paqësore të studentëve të Kosovës më 1 tetor 1997.
Ndërkohë në Prishtinë, protestat “Jo në emrin tim” kanë vazhduar çdo natë në Sheshin Skënderbeu, ku qytetarët janë mbledhur në shenjë solidarizimi me ish-luftëtarët.
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