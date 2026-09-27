Kurti takohet me Hamzën, një ditë para seancës së Kuvendit
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza, është parë duke dalë nga ndërtesa e Qeverisë së Kosovës, pas një takimi me kryeministrin Albin Kurti.
Takimi është zhvilluar të dielën, një ditë para seancës së Kuvendit të Kosovës, ndërsa deri tani nuk ka detaje zyrtare lidhur me temat e diskutuara.
Sipas raportimeve të TV Dukagjinit, Kurti gjatë ditës ka zhvilluar takim edhe me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku.
Takimet e kryeministrit me liderët opozitarë vijnë një ditë para seancës së Kuvendit, ku pritet të bëhet betimi i deputetëve të rinj dhe zgjedhja e nënkryetarit të Kuvendit nga radhët e PDK-së.
Ndërkohë, PDK-ja ka proceduar në Kuvend edhe kërkesën për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës. Ende nuk dihet nëse kjo çështje do të përfshihet në rendin e ditës së seancës së nesërme.
Seanca e Kuvendit zhvillohet pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese, e cila ka konstatuar se Kuvendi është konstituuar me vonesë, ndërsa ka vlerësuar se Qeveria e Kosovës është zgjedhur në përputhje me Kushtetutën.
Në të njëjtin vendim, Gjykata Kushtetuese ka përcaktuar se 6 tetori është afati i fundit për zgjedhjen e presidentit të Kosovës.
– YouTube www.youtube.com
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