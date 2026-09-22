Kurti takon Erdoganin në Nju-Jork: Diskutojnë për vendimin e Hagës dhe pozitën e shqiptarëve në Preshevë, Bujanoc e Medvegjë
Në takim mori pjesë edhe kryetarja e Preshevës, Ardita Sinani. Kurti e quajti vendimin e Dhomave të Specializuara "juridikisht dhe moralisht të padrejtë" dhe tha se duhet korrigjuar në Apel; me Erdoganin diskutoi edhe për "diskriminimin e vazhdueshëm dhe sistematik" të komunitetit shqiptar nga shteti serb.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, u takua të hënën në Nju-Jork me presidentin e Turqisë, Rexhep Tajip Erdoganin, në margjinat e punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së. Në qendër të bisedimeve ishte vendimi i Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë ndaj ish-drejtuesve të UÇK-së, si dhe pozita e komunitetit shqiptar në Preshevë, Bujanoc e Medvegjë.
Kurti tha se vendimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit e konsideron “juridikisht dhe moralisht të padrejtë, si dhe historikisht dhe faktikisht të pasaktë”, duke shtuar se ai “duhet të korrigjohet në procedurën e apelit”.
Në takim mori pjesë edhe kryetarja e Preshevës, Ardita Sinani. Sipas Kurtit, me Erdoganin diskutuan për “diskriminimin e vazhdueshëm dhe sistematik të komunitetit shqiptar nga shteti serb, duke filluar nga pasivizimi i adresave, mosnjohja e diplomave deri te përfaqësimi i pamjaftueshëm në të gjitha institucionet shtetërore”. Kurti shtoi se “simetria e të drejtave të komuniteteve në secilin vend përbën qasjen e nevojshme për trajtim të drejtë dhe të barabartë”.
Kurti e falënderoi Erdoganin për mbështetjen e Turqisë gjatë të gjitha fazave të ndërtimit të shtetit të Kosovës, zhvillimit të saj, diplomacisë, forcimit të kapaciteteve ushtarake dhe vendosjes së themeleve të industrisë së mbrojtjes, si dhe për mbështetjen e anëtarësimit të Kosovës në NATO. Ai theksoi se shkëmbimi tregtar Kosovë–Turqi ka arritur vlerën 1 miliard dollarë, se investimet turke po rriten dhe se së fundmi ka nisur ndërtimi i një fabrike të re municioni në Gjakovë dhe i një parku të energjisë së erës në Rahovec, në bashkëpunim me kompani turke. Ai shprehu gjithashtu mirënjohje për pjesëmarrjen shumëvjeçare të Turqisë në KFOR dhe profesionalizmin e gjeneralmajor Ozkan Ulutaş gjatë mandateve të tij si komandant i forcave të NATO-s në Kosovë.
Burimi: Danas — https://www.danas.rs/vesti/politika/kurti-erdogan-ovk-albanci-u-srbiji/
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