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Kosova

Kushtetuesja: Deri më 6 tetor duhet të zgjidhet Presidenti i Kosovës

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Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës ka përcaktuar afatin kushtetues brenda të cilit duhet të zgjidhet Presidenti i Republikës së Kosovës.

Sipas aktgjykimit të Gjykatës, afati 60-ditor për zgjedhjen e Presidentit ka filluar më 8 gusht 2026 dhe përfundon më 6 tetor 2026.

Gjykata ka konstatuar se ky afat përcaktohet në bazë të nënparagrafit 3 të paragrafit 1 të nenit 82 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, i cili rregullon shpërndarjen e Kuvendit.

Në pjesën përkatëse të aktgjykimit, Gjykata Kushtetuese konstaton:

“Afati gjashtëdhjetë (60) ditor për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës, sipas nënparagrafit 3, paragrafit 1 të nenit 82 [Shpërndarja e Kuvendit] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës ka filluar më 8 gusht 2026 dhe përfundon më 6 tetor 2026”, thuhet në vendimin e Gjykatës.

Kësisoj, sipas përcaktimit të Gjykatës Kushtetuese, 6 tetori 2026 është data përfundimtare e këtij afati kushtetues për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës. /Telegrafi/

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