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Sporti

Lamine Yamal kërkon një tjetër rekord, Mbappé është përsëri në shënjestër

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Liga e Kampionëve, titulli më i lakmuar për çdo futbollist, është bërë një nga sfidat më të mëdha për Lamine Yamal. Atje, ku gabimet kushtojnë shumë dhe yjet kanë tendencë të dalin në pah, lojtari i Barcelonës ka ndërtuar një koleksion rekordesh që vetëm pak vite më parë do të dukeshin të paimagjinueshme.

Dhe një nga këto arritje tashmë mban firmën e tij. Ai shënoi 11 gola në këtë kompeticion para se të mbushte 19 vjeç, një më shumë se Mbappé në të njëjtën moshë.

Futbollisti francez është kthyer në shënjestrën e preferuar të spanjollit. Sulmuesi i Real Madridit vendosi standardin duke shënuar 13 gola në Ligën e Kampionëve para se të mbushte 20 vjeç. Një shifër që i ka shërbyer francezit për t’u konsideruar si një telon matës.

Tani, në këtë garë po evidentohet Lamine Yamal. Pasi shënoi kundër Feyenoord në ndeshjen e parë të fazës së ligës këtë sezon, numri 10 i Barçës ka 12 gola dhe 11 asiste në 34 ndeshje të luajtura në Champions League. Ai është vetëm një gol larg barazimit të 13 golave ​​të Mbappé-s. Një shifër që, duke marrë parasysh formën e shkëlqyer të lojtarit, është shumë e afërt. A.V.

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