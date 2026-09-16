Tiranë 21°C · Pjesërisht vranët 16 Shtator 2026
S&P 500 7,586 ▼0.45%
DOW 52,093 ▼0.63%
NASDAQ 25,982 ▼0.78%
NAFTA 104.65 ▼1.11%
ARI 4,368 ▲0.8%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060
₿ CRYPTO
BTC $75,868 ▼ -2% ETH $2,397 ▼ -3.67% XRP $1.2914 ▼ -7.88% SOL $96.9800 ▼ -4%
S&P 500 7,586 ▼0.45 % DOW 52,093 ▼0.63 % NASDAQ 25,982 ▼0.78 % NAFTA 104.65 ▼1.11 % ARI 4,368 ▲0.8 % S&P 500 7,586 ▼0.45 % DOW 52,093 ▼0.63 % NASDAQ 25,982 ▼0.78 % NAFTA 104.65 ▼1.11 % ARI 4,368 ▲0.8 %
EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060
16 Sht 2026
Breaking
“Largohuni, përndryshe do të përdorim forcë” – Policia me thirrje pranë Gjykatës Speciale para vendimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së Gjykata Administrative shpallet e paaftë për ankesën ndaj zgjedhjes së drejtorës së ASK-së: “këshillë juridike e gabuar” Konferenca e re ndërqeveritare Mali i Zi–BE mund të mbahet më 22 shtator në Bruksel ‘Arsyet kanë tejkaluar ligjin’- Gjykata e Lartë e la Veliajn në qeli, avokati Ndreca: Po cenohet mandati i të zgjedhurit Shqipëria hap Konsullatë Nderi në Napoli, Rama: Italia është alter egoja jonë europiane, jemi napolitanët e anës tjetër të detit
Menu
Kosova

“Largohuni, përndryshe do të përdorim forcë” – Policia me thirrje pranë Gjykatës Speciale para vendimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së

· 2 min lexim

Vetëm edhe pak orë na ndajnë nga shpallja e aktgjykimit ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi, ndërsa në Hagë janë shtuar masat e sigurisë.

Policia që po kujdeset për rendin dhe sigurinë pranë objektit të Gjykatës Speciale në Hagë u ka bërë thirrje qytetarëve të pranishëm që të largohen nga ndërtesa, raporton Telegrafi nga Haga.

Përmes një njoftimi me zë, policia ka paralajmëruar se në rast se të pranishmit nuk zbatojnë urdhrin për t’u larguar, do të përdoret forcë.

“Urdhri nga policia është që të largoheni nga ndërtesa e Tribunalit, përndryshe do të përdorim forcë”, thuhet në thirrjen e policisë.

Situata po zhvillohet vetëm pak para shpalljes së aktgjykimit në rastin ndaj Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit.

Dhomat e Specializuara të Kosovës kanë njoftuar se shpallja e aktgjykimit është caktuar për sot, 16 shtator, në orën 10:00, sipas kohës lokale në Hagë. Seanca është publike dhe do të transmetohet edhe online.

Katër ish-krerët e UÇK-së akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ata i kanë mohuar akuzat dhe janë deklaruar të pafajshëm.

Telegrafi po raporton drejtpërdrejt nga Haga për zhvillimet para dhe gjatë shpalljes së aktgjykimit. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu