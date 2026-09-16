Dhoma e Përfaqësuesve avancon ligjin për sanksione ndaj blerësve të energjisë ruse; vota përfundimtare të mërkurën
Dhoma e Përfaqësuesve e Shteteve të Bashkuara votoi të hënën për të avancuar projektligjin dypartiak që vendos sanksione gjithëpërfshirëse ndaj blerësve të energjisë ruse, duke hapur rrugën për votën përfundimtare që do të mbahet të mërkurën.
Ligji, i sponsorizuar nga senatori republikan Lindsey Graham, do t’i japë presidentit autoritetin të vendosë tarifa deri në 100% ndaj pesë blerësve më të mëdhenj të naftës dhe gazit natyror rus, si dhe ndaj pesë vendeve që ndihmojnë Moskën t’u shmanget sanksioneve energjetike. Megjithëse Senati e miratoi masën me mbështetje dërrmuese në gusht, në Dhomë ajo po has rezistencë më të madhe, pasi demokratët janë skeptikë për autoritetin e gjerë tarifor që do t’i jepej presidentit Trump.
Projektligji kaloi votimin e fundit procedural të hënën me rezultat të ngushtë 214–211. Debati shtesë dhe vota përfundimtare janë planifikuar për të mërkurën. Dy demokratë, Jared Golden dhe Marie Gluesenkamp Perez, votuan pro avancimit, pavarësisht presionit të lidershipit të partisë.
Disa ditë më parë, deputetët demokratë Don Beyer, Gregory Meeks dhe Richard Neal e dënuan nismën në një deklaratë të përbashkët më 11 shtator, duke paralajmëruar se ajo “do të bënte më shumë dëm se dobi” duke zgjeruar pushtetin tarifor të Trump-it. “Demokratët e Dhomës janë të palëkundur në mbështetjen tonë për Ukrainën, por Ligji Lindsey O. Graham për Sanksionimin e Rusisë dhe Iranit do të bënte më shumë dëm se dobi,” thuhej në deklaratë.
Mbështetësit e ligjit argumentojnë megjithatë se miratimi i tij do t’i dërgonte një sinjal të fuqishëm Ukrainës. Ish-ambasadori amerikan në Rusi Michael McFaul shprehu shqetësim për autoritetin që ligji i jep Trump-it, por tha se në fund ishte më mirë për Ukrainën që ligji të kalonte: “Simbolizmi pozitiv i kalimit të tij peshon më shumë se simbolizmi negativ i dështimit. Nëse dështon, Putini do të festojë dhe ukrainasit do të zhgënjehen.” Komisioneri ukrainas i sanksioneve Vladyslav Vlasiuk, i cili udhëtoi në Washington për të advokuar ligjin me anëtarë të të dy partive, tha më 3 shtator se mbetet “goxha optimist” për nivelin e mbështetjes për këtë legjislacion, edhe mes demokratëve.
Ligji synon vendet që blejnë produkte energjetike ruse: Kina, India dhe Turqia janë ndër blerësit më të mëdhenj të naftës ruse, ndërsa Bashkimi Evropian, Kina dhe Turqia janë importues të mëdhenj të gazit natyror rus. Lista e vendeve të synuara do të rishikohet çdo 180 ditë, ndërsa vendet që importojnë më pak se 15% të totalit të eksporteve të gazit natyror rus dhe që po i ulin aktivisht këto importe do të përjashtohen. Legjislacioni parashikon gjithashtu sanksione ndaj Putinit e zyrtarëve të lartë, ndaj institucioneve të mëdha financiare ruse — përfshirë Bankën Qendrore, Sberbank dhe Gazprombank — si dhe ndaj kompanive shtetërore ruse dhe entiteteve të huaja që mbështesin bazën mbrojtëse-industriale të Rusisë, projektet e mëdha energjetike dhe të ashtuquajturën “flotë hije” të Moskës.
Burimi: The Kyiv Independent
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