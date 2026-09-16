Tavë me bamje tradicionale (Tava e Prizrenit) — gjellë shqiptare me bamje dhe mish viçi
PËRBËRËSIT (për 4–6 persona)
- 500 g bamje të freskëta (ose të ngrira)
- 600 g mish viçi (copëza për gjellë)
- 2 qepë të mëdha
- 3 thelpinj hudhër
- 400 g domate të konservuara ose 4 domate të freskëta të grira
- 2 lugë gjelle vaj ulliri dhe 1 lugë gjelle gjalpë
- 1 lugë gjelle pastë domatesh
- 1 gotë ujë të ngrohtë ose lëng mishi
- 1 lugë çaji kripë, piper i zi sipas shijes, 1 lugë çaji piper i kuq (paprika)
- Lëngu i gjysmë limoni
- Majdanoz i freskët për servirje
PËRGATITJA
- Bamjet lahen mirë, u hiqet pjesa e fortë e bishtit në formë koni (pa e prerë thelbin, që të mos lëshojnë lëng ngjitës) dhe spërkaten me lëng limoni. Lihen mënjanë 15 minuta.
- Në një tenxhere ngrohet vaji me gjalpin dhe kaurdiset qepa e grirë hollë derisa të zbutet. Shtohet mishi i viçit dhe kaurdiset nga të gjitha anët derisa të marrë ngjyrë.
- Shtohet hudhra, pasta e domateve dhe paprika; përzihen për 1 minutë. Hidhen domatet dhe uji i ngrohtë, kripa dhe piperi. Lihet të ziejë në zjarr të ulët rreth 40 minuta, derisa mishi të jetë gati i butë.
- Shtohen bamjet, përzihen lehtë dhe gjella derdhet në një tavë balte. Futet në furrë të parangrohur në 180°C dhe piqet 30–35 minuta, derisa bamjet të zbuten dhe sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë.
- Serviret e ngrohtë, e spërkatur me majdanoz të freskët, shoqëruar me bukë fshati ose oriz pilaf.
Koha e përgatitjes: ~25 minuta; koha e gatimit: ~75 minuta. Porcionet: 4–6.
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