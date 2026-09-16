🌤️
Tiranë 18°C · Kryesisht kthjellët 16 Shtator 2026
S&P 500 7,586 ▼0.45%
DOW 52,093 ▼0.63%
NASDAQ 25,982 ▼0.78%
NAFTA 104.44 ▼1.31%
ARI 4,377 ▲1.02%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060
₿ CRYPTO
BTC $75,851 ▼ -2.56% ETH $2,404 ▼ -4.05% XRP $1.2952 ▼ -8.82% SOL $97.2300 ▼ -4.43%
S&P 500 7,586 ▼0.45 % DOW 52,093 ▼0.63 % NASDAQ 25,982 ▼0.78 % NAFTA 104.44 ▼1.31 % ARI 4,377 ▲1.02 % S&P 500 7,586 ▼0.45 % DOW 52,093 ▼0.63 % NASDAQ 25,982 ▼0.78 % NAFTA 104.44 ▼1.31 % ARI 4,377 ▲1.02 %
EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1538 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.7423 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3630 EUR/TRY 56.1431 EUR/JPY 179.01 EUR/CAD 1.6060
16 Sht 2026
Breaking
Nafta bie përsëri: Brent në 107.82 dollarë pavarësisht shqetësimeve për furnizimin saudit Përditësim: Renditja e playoff-ve të MLB 2026 pas sigurimit të titullit nga Brewers në NL Central OKI dënon sulmet e Huthi-t ndaj Mekës dhe Medinës: “Shkelje flagrante e ligjit ndërkombëtar” Cutter Gauthier nënshkruan kontratë gjashtëvjeçare me Anaheim Ducks Bordi i Qendrës Kennedy voton mbylljen e menjëhershme pas thirrjes kaotike të Trump-it në Zoom
Menu
Receta gatimi

Tavë me bamje tradicionale (Tava e Prizrenit) — gjellë shqiptare me bamje dhe mish viçi

· 2 min lexim
Tavë me bamje — foto: Violeta Myftari / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

PËRBËRËSIT (për 4–6 persona)

  • 500 g bamje të freskëta (ose të ngrira)
  • 600 g mish viçi (copëza për gjellë)
  • 2 qepë të mëdha
  • 3 thelpinj hudhër
  • 400 g domate të konservuara ose 4 domate të freskëta të grira
  • 2 lugë gjelle vaj ulliri dhe 1 lugë gjelle gjalpë
  • 1 lugë gjelle pastë domatesh
  • 1 gotë ujë të ngrohtë ose lëng mishi
  • 1 lugë çaji kripë, piper i zi sipas shijes, 1 lugë çaji piper i kuq (paprika)
  • Lëngu i gjysmë limoni
  • Majdanoz i freskët për servirje

PËRGATITJA

  1. Bamjet lahen mirë, u hiqet pjesa e fortë e bishtit në formë koni (pa e prerë thelbin, që të mos lëshojnë lëng ngjitës) dhe spërkaten me lëng limoni. Lihen mënjanë 15 minuta.
  2. Në një tenxhere ngrohet vaji me gjalpin dhe kaurdiset qepa e grirë hollë derisa të zbutet. Shtohet mishi i viçit dhe kaurdiset nga të gjitha anët derisa të marrë ngjyrë.
  3. Shtohet hudhra, pasta e domateve dhe paprika; përzihen për 1 minutë. Hidhen domatet dhe uji i ngrohtë, kripa dhe piperi. Lihet të ziejë në zjarr të ulët rreth 40 minuta, derisa mishi të jetë gati i butë.
  4. Shtohen bamjet, përzihen lehtë dhe gjella derdhet në një tavë balte. Futet në furrë të parangrohur në 180°C dhe piqet 30–35 minuta, derisa bamjet të zbuten dhe sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë.
  5. Serviret e ngrohtë, e spërkatur me majdanoz të freskët, shoqëruar me bukë fshati ose oriz pilaf.

Koha e përgatitjes: ~25 minuta; koha e gatimit: ~75 minuta. Porcionet: 4–6.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu