☀️
Tiranë 23°C · Kthjellët 17 Shtator 2026
S&P 500 7,552 ▼0.45%
DOW 51,462 ▼1.21%
NASDAQ 25,978 ▼0.01%
NAFTA 100.92 ▼1.47%
ARI 4,349 ▼0.88%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $76,518 ▲ +0.79% ETH $2,447 ▲ +1.79% XRP $1.3026 ▲ +0.55% SOL $100.0400 ▲ +2.76%
S&P 500 7,552 ▼0.45 % DOW 51,462 ▼1.21 % NASDAQ 25,978 ▼0.01 % NAFTA 100.92 ▼1.47 % ARI 4,349 ▼0.88 % S&P 500 7,552 ▼0.45 % DOW 51,462 ▼1.21 % NASDAQ 25,978 ▼0.01 % NAFTA 100.92 ▼1.47 % ARI 4,349 ▼0.88 %
EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058
17 Sht 2026
Breaking
Nuk veshi fanellën në mbështetje të Ceuta-s, Mbappe sqaron: Jam qenie njerëzore! SHBA – Dhoma e Përfaqësuesve miraton projektligjin për sanksione të reja ndaj Rusisë Wall Street në rënie pas tonit të ashpër të Warsh-it: Dow humbet 631 pikë, rendimenti i bonove mbi 5% për herë të parë që nga viti 2007 Benfika thyen “tersin” Milan Manchester United në krizë, eliminohet nga Carabao Cup
Menu
Sporti

Leksioni nga rezervat e Benfikës! Milani i tij nuk funksionon, Amorim tani rrezikon

· 2 min lexim

Gonzalo Ramos një objekt misterioz, zgjedhjet fillestare nuk bindin, ndërsa Modric në stol mund të bëhet çështje te kuqezinjtë.

Po tani, pas eksperimenteve të dështuara me Fonseca-n dhe Conceicao-n, çfarë do të bëjnë pronarët e Milanit, – të fiksuar pas portugezëve – me Amorim? Mos ndoshta do të provojë në të ardhmen me Marco Silva? Trajneri i Benfikës i dha leksion patriotit të tij te Milani.

Amorim, në ndeshjen e parë europiane me Milanin, kuptoi pak. Një tjetër paraqitje zhgënjyese, skuadra nuk funksionon. Mbrojtja ka shumë vrima dhe sulmi nuk shënon. Benfika, me 9 titullarë jashtë formacionit, ishte padrone absolute e fushës. Pas golit të Lukebakio, portugezët ishin më afër golit të dytë se sa të barazoheshin.

Pastaj ndërrimet aspak efikase. Kaminski dyfishoi rezultatin me mbrojtjen e Milanit në superioritet numerik, duke mbyllur llogaritë.

Në asnjë nga 5 ndeshjet zyrtare mes kampionatit dhe kupës, Milani nuk ka shënuar në pjesën e parë. Gonzalo Ramos, blerja më e shtrenjtë e historisë kuqezi, nuk u pa në fushë. Muaji i parë me Milanin, me 1 gol ndaj Venecias, nuk e justifikon investimin prej gati 75 milionësh. Sulmi u zgjua vetëm pas futjes në fushë të Saelemaekers e Pulisic.

Lajmi i mbrëmjes ishte qëndrimi gjithë kohën në stol i Luka Modric, i cili në Romë kishte luajtur vetëm një pjesë. Të dielën luhet Milan-Leçe, një ndeshje “banale” në dukej, por në fakt mund të jetë thelbësore për sezonin. Për mirë, ose për keq. Amorim tani rrezikon, tifozëve u ka sosur durimi, ndaj dhe vërshëllyen në fundin e ndeshjes me Benfikën.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu