Libri mitik i Andy Warhol-it merr jetë të re: «Index (Book)» i vitit 1967 rikrijohet faqja për faqe
Phaidon dhe Melcher Media, në bashkëpunim me Fondacionin Andy Warhol, e kthyen në shtyp objektin legjendar të artit pop pas më shumë se pesë vjetësh pune
Pas më shumë se pesë dekadash, një nga librat më të famshëm dhe më të rrallë të historisë së artit kthehet në raftet: siç njofton Artnet News, shtëpitë botuese Phaidon dhe Melcher Media, në bashkëpunim me Fondacionin Andy Warhol, kanë rikrijuar “Andy Warhol’s Index (Book)” të vitit 1967 — faqja për faqe, element interaktiv për element interaktiv. Edicioni i ri i vitit 2026 shoqërohet me një ese nga Charles Melcher, themeluesi i Melcher Media.
Libri origjinal nuk ishte një libër i zakonshëm. Përveç fotove dhe teksteve, faqet e tij përmbanin pop-up-e, etiketa, skeda që ndryshonin ngjyrë nga lagështia, një balonë argjendi, një harmonikë letre që lëshonte tingull kur ktheje faqen dhe një disk fleksibël 7-inç të vendosur mbi një sustë teli. Një nga faqet më të famshme hapet në një hundë shumëngjyrëshe të palosshme, “Do-It-Yourself Nose Job”, modeluar pas profilit të Bob Dylan-it, i cili pozoi për një “Screen Test” të Warhol-it në vitin 1965.
Puna e rikrijimit zgjati më shumë se pesë vjet. Ekipi i Melcher-it punoi mbi dy kopje origjinale të mbijetuara, duke i skanuar faqe për faqe për të krijuar shabllonet e shtypit, dhe me ndihmën e fondacionit siguroi të drejtat për fotografitë e Billy Name, Stephen Shore dhe Nat Finkelstein. Sfida më e madhe ishin elementet prekëse: pop-up-et u ribënë me letër më të fortë, u gjet e vetmja kompani në SHBA që prodhon ende disqe fleksibël, ndërsa balona argjendi — kimikati i së cilës kishte djegur faqet origjinale dhe as një kopje e vetme e vërtetë nuk ekziston më — u rindërtua nga përshkrimet e shkruara.
“Index” është një kapsulë kohore e “Factory”-t të Warhol-it të mesit të viteve ’60: fotografitë kapin Edie Sedgwick, John Cale dhe Susan Bottomly në performancë; disku fleksibël luan zhurmën e turmës së Factory-t mbi “I’m Waiting for the Man” të Velvet Underground; muret e argjenda të studios pasqyrohen në balonë. Siç thotë vetë Charles Melcher, libri është në fund të fundit “një portal drejt Factory-t” — objekti i artit pop i kthyer sërish në duart e publikut, ashtu siç e kishte menduar Warhol.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.