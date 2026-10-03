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Libri mitik i Andy Warhol-it merr jetë të re: «Index (Book)» i vitit 1967 rikrijohet faqja për faqe

Phaidon dhe Melcher Media, në bashkëpunim me Fondacionin Andy Warhol, e kthyen në shtyp objektin legjendar të artit pop pas më shumë se pesë vjetësh pune

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Pas më shumë se pesë dekadash, një nga librat më të famshëm dhe më të rrallë të historisë së artit kthehet në raftet: siç njofton Artnet News, shtëpitë botuese Phaidon dhe Melcher Media, në bashkëpunim me Fondacionin Andy Warhol, kanë rikrijuar “Andy Warhol’s Index (Book)” të vitit 1967 — faqja për faqe, element interaktiv për element interaktiv. Edicioni i ri i vitit 2026 shoqërohet me një ese nga Charles Melcher, themeluesi i Melcher Media.

Libri origjinal nuk ishte një libër i zakonshëm. Përveç fotove dhe teksteve, faqet e tij përmbanin pop-up-e, etiketa, skeda që ndryshonin ngjyrë nga lagështia, një balonë argjendi, një harmonikë letre që lëshonte tingull kur ktheje faqen dhe një disk fleksibël 7-inç të vendosur mbi një sustë teli. Një nga faqet më të famshme hapet në një hundë shumëngjyrëshe të palosshme, “Do-It-Yourself Nose Job”, modeluar pas profilit të Bob Dylan-it, i cili pozoi për një “Screen Test” të Warhol-it në vitin 1965.

Puna e rikrijimit zgjati më shumë se pesë vjet. Ekipi i Melcher-it punoi mbi dy kopje origjinale të mbijetuara, duke i skanuar faqe për faqe për të krijuar shabllonet e shtypit, dhe me ndihmën e fondacionit siguroi të drejtat për fotografitë e Billy Name, Stephen Shore dhe Nat Finkelstein. Sfida më e madhe ishin elementet prekëse: pop-up-et u ribënë me letër më të fortë, u gjet e vetmja kompani në SHBA që prodhon ende disqe fleksibël, ndërsa balona argjendi — kimikati i së cilës kishte djegur faqet origjinale dhe as një kopje e vetme e vërtetë nuk ekziston më — u rindërtua nga përshkrimet e shkruara.

“Index” është një kapsulë kohore e “Factory”-t të Warhol-it të mesit të viteve ’60: fotografitë kapin Edie Sedgwick, John Cale dhe Susan Bottomly në performancë; disku fleksibël luan zhurmën e turmës së Factory-t mbi “I’m Waiting for the Man” të Velvet Underground; muret e argjenda të studios pasqyrohen në balonë. Siç thotë vetë Charles Melcher, libri është në fund të fundit “një portal drejt Factory-t” — objekti i artit pop i kthyer sërish në duart e publikut, ashtu siç e kishte menduar Warhol.

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