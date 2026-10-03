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Konflikti SHBA - Iran

Kolonë izraelitë sulmojnë mbledhësit e ullinjve në Awarta, disa palestinezë të plagosur

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Kolonë izraelitë në Bregun Perëndimor; sulmet ndaj mbledhësve të ullinjve janë intensifikuar gjatë sezonit të vjeljes.

Një numër palestinezësh kanë pësuar lëndime në një sulm të kolonëve izraelitë ndaj mbledhësve të ullinjve në qytetin Awarta, në jug të Nablusit, në pjesën veriore të Bregut Perëndimor të pushtuar, raportojnë kolegët e Al Jazeera në terren.

Në fshatin al-Mughayyir, në verilindje të Ramallahut, kolonë të mbrojtur nga forcat ushtarake kanë hyrë në një zonë pranë shtëpive palestineze, ndërsa në qytetin Beita, në provincën e Nablusit, kolonët sulmuan mbledhësit e ullinjve në zonën az-Zahra.

Sezoni i vjeljes së ullinjve është tradicionalisht një periudhë tensioni në Bregun Perëndimor, ku fermerët palestinezë përballen me sulme të përsëritura gjatë punës në tokat e tyre, shpesh nën mbrojtjen e ushtrisë izraelite për kolonët.

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