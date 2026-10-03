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03 Tet 2026
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Vidhet kisha në Lipjan, merren 50 euro dhe një thikë «Fallen Angels» me Kelli O’Hara-n dhe Rose Byrne-in vjen në kinema: filmi i shfaqjes së Broadway-t del më 22 tetor «Designed to Be Red»: Poster House hap ekspozitën e parë të madhe për dizajnerët vendas amerikanë HRW: Greqia po i çon në gjyq dy mbrojtësit e të drejtave të emigrantëve — gjyqi nis më 6 tetor në Rodos Sardele të pjekura në skarë me limon, hudhër dhe vaj ulliri — receta mesdhetare
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Ekspozita

«Designed to Be Red»: Poster House hap ekspozitën e parë të madhe për dizajnerët vendas amerikanë

Mbi 100 vjet histori vizuale, nga postat e protestave të viteve '70 te veprat bashkëkohore të Kent Monkman-it dhe Jeffrey Gibson-it — ekspozita "Designed to Be Red" në Poster House të Nju Jorkut sfidon rrëfimet kolonialiste mbi dizajnin. E hapur deri më 21 shkurt 2027.

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Një nga postat vendas amerikanë të ekspozuar në «Designed to Be Red» në Poster House, Nju Jork (imazh për shtyp, Poster House)

Muzeu Poster House në Nju Jork ka hapur ekspozitën «Designed to Be Red: Native American & Indigenous Poster Works», siç njofton Hyperallergic — sondazhi i parë i madh i mbi një shekulli dizajn posterësh të artistëve vendas amerikanë dhe indigjenë, i hapur për publikun deri më 21 shkurt 2027.

Ekspozita është kuruar nga Brian Johnson (Monacan Indian Nation), i cili u ftua të krijojë shfaqjen pasi mbajti një ligjëratë në Poster House në nëntor 2022. Johnson ka shkruar edhe librin shoqërues «Designed to Be Red: Native American & Indigenous Graphic Works», tashmë në shitje në dyqanin e muzeut.

Ekspozita mbulon më shumë se 100 vjet histori vizuale: postat e protestave të viteve ’70, si «Indian Power» (1971) dhe «Alcatraz Proved a Point» (1972) i Joseph «Indian Joe» Morris (Blackfeet Nation), postat kundër ndërtimit të gazsjellësit Dakota Access Pipeline, dhe punime për ndërgjegjësimin ndaj grave indigjene të vrara dhe të zhdukura. Por, siç shkruan Hyperallergic, jeta indigjene nuk përkufizohet vetëm nga lufta: ekspozita tregon edhe një fushatë festive të regjistrimit të popullsisë të viteve ’90 dhe një homazh indigjen për universin kinematografik Marvel.

Pesë seksione e ndërtojnë ekspozitën: «Indigenous Joy», «Creative Sovereignty», «Resistance and Protest», «It’s Complicated» dhe «Extractive Marketing» — ky i fundit, me postat më problematikë (përfshirë një kuadër nga reklama famëkeqe televizive «crying Indian» e vitit 1971), është i ndarë nga pjesa tjetër dhe vizitorët ridrejtohen qëllimisht te «Indigenous Joy» pasi e shohin.

Arti bashkëkohor përfaqësohet nga emra si Kent Monkman (Fish River Cree Nation), Jeffrey Gibson (Mississippi Choctaw/Cherokee) dhe SIYO-WIN (Dakota Sioux/Mexican). «Deri vonë, na shihnin kryesisht si prodhues artizanati dhe objekte etnografike,» thotë Johnson për Hyperallergic. «Kjo ekspozitë dallohet sepse vendasit amerikanë janë ende këtu. Ne po dizajnojmë.»

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