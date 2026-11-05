☀️
Tiranë 9°C · Kthjellët 05 Nëntor 2026
S&P 500 7,354 ▼4.36%
DOW 51,523 ▼3.44%
NASDAQ 24,315 ▼5.52%
NAFTA 91.03 ▲3.3%
ARI 4,098 ▲0.6%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694 EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694
₿ CRYPTO
BTC $75,927 ▼ -5.33% ETH $2,235 ▼ -7.62% XRP $1.2229 ▼ -6.25% SOL $90.0900 ▼ -4.91%
S&P 500 7,354 ▼4.36 % DOW 51,523 ▼3.44 % NASDAQ 24,315 ▼5.52 % NAFTA 91.03 ▲3.3 % ARI 4,098 ▲0.6 % S&P 500 7,354 ▼4.36 % DOW 51,523 ▼3.44 % NASDAQ 24,315 ▼5.52 % NAFTA 91.03 ▲3.3 % ARI 4,098 ▲0.6 %
EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694 EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694
05 Nën 2026
Breaking
Ushtaraku kanadez Matthew Robar përballet me gjyq ushtarak për ndarjen e informacionit të klasifikuar me Ukrainën Bajrami: Do të jem kandidate për kryetare të LDK-së SHBA – Melania Trump bën thirrje për një armëpushim më të qëndrueshëm ruso-ukrainas Nëna e Astrit Deharit: Kam shpresuar që s’do të dal më nëpër studio Pas reagimit të gazetarit të Euronews, nis rikonstruksioni i banesës së familjes së Fatjonit 10-vjeçar në Korçë
Menu
Politika

Lider i ri në PD? Berisha: Do të them “Goodbye” vetëm nëse kam pamundësi fizike ose mendore

· 2 min lexim

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka komentuar mundësinë e krijimit të një lidershipi të ri në PD.

I ftuar në një intervistë televizive, Berisha deklaroi se largimi i tij nga drejtimi i PD-së do të ndodhë vetëm nëse do të ndiejë se nuk ka më mundësi fizike ose mendore për të përmbushur detyrat.

“Momentin që unë të ndjej pamundësinë më të vogël fizike në detyrimet e mia fizike ose mendore, absolutisht, me lehtësi dhe pa vështirësi do të them ‘Goodbye’. E kam lidhur këtë, por në kohën kur unë ndiej të njëjtën performancë dhe me një eksperiencë shumë të çmuar, unë nga beteja…”, u shpreh Berisha.

I pyetur nëse Belind Këlliçi mund të jetë një lider i ri i Partisë Demokratike, Berisha tha se gara për drejtimin e partisë mbetet e hapur, por nuk dha një afat konkret për largimin e tij.

Gjatë intervistës, ai u ndal edhe te përplasja e mëparshme me Lulzim Bashën, duke pretenduar se vendimi për t’u rikthyer në krye të PD-së erdhi pasi konstatoi se po synohej kontrolli i partisë dhe se Basha kishte vepruar kundër tij.

“U riktheva për dinjitetin tim, për dinjitetin e Partisë Demokratike”, deklaroi Berisha.

Ai foli gjithashtu për motivimin e tij për të vijuar betejën politike, duke e cilësuar përballjen me Edi Ramën si një nga periudhat më interesante të jetës së tij politike.

“Unë nuk jam demon pushteti. Unë kam pasur të gjitha pushtetet. Po tani luftoj me një përkushtim. Këto vite kanë qenë vitet më interesante të jetës sime, sepse beteja kundër një diktature të dytë është jashtëzakonisht motivuese”, tha kreu i PD-së.

Berisha akuzoi gjithashtu kryeministrin Rama se po zgjedh të qëndrojë në pushtet me çdo kusht dhe e krahasoi situatën aktuale politike me fundin e regjimit komunist në Shqipëri dhe zhvillimet në Rumani.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu