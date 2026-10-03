Liga e Kombeve: Mali i Zi i vetmi me 100% në Ligën C; Finlanda mund Shqipërinë 2:1
"Sokolët" kryesojnë grupin C2 me 9 pikë pas fitores 2:1 në Rigë ndaj Letonisë me dopietën e Vasilije Adzhiqit; në derbin e grupit C1 në Helsinki, Finlanda përmbysi Shqipërinë 2:1 dhe mori kryesimin.
Mali i Zi është e vetmja përfaqësuese në Ligën C të Ligës së Kombeve që ruan rekordin e plotë pas tri xhirove, siç njofton Vijesti — tri fitore, 9 pikë dhe kryesimi i grupit C2. Epiteti i skuadrës së vetme me 100 për qind rezultate u vulos vetëm pasi përfunduan të gjitha ndeshjet e xhiros së tretë, pasi rivalët e fundit të mundshëm për këtë rekord e humbën atë mbrëmë.
Fitoren e tretë radhazi “sokolët” e siguruan mbrëmë në Rigë, 2:1 ndaj Letonisë, me dopietën e mesfushorit të ri Vasilije Adzhiqit. Golin e parë e shënoi në minutën e 3-të pas aksionit të nisur nga kapiteni Stevan Joviq dhe krosimit të Risto Radunoviqit, ndërsa të dytin e shtoi në mesin e pjesës së dytë me një goditje të fuqishme e precize nën traversë; vendasit e ngushtuan rezultatin në fund të ndeshjes.
Në derbin e grupit C1 në Helsinki, Finlanda përmbysi Shqipërinë 2:1 dhe mori kryesimin. Shqipëria kaloi në epërsi me golin e Rej Manajt në minutën e 4-t, por Leo Valta barazoi në të 26-ën dhe përmbysi rezultatin në të 71-ën; kuqezinjtë luajtën me 10 lojtarë që nga minuta e 22-të, pas kartonit të kuq të portierit Etrit Berisha. Finlanda kryeson tani me 7 pikë — kishte barazuar më parë me Bjellorusinë — ndërsa Shqipëria mbetet e dyta me 6.
Rekordi i përsosur u humbi edhe skuadrave të tjera të Ligës C: Sllovakia u ndal me barazimin 1:1 në Ishujt Faroe në grupin C3, ndërsa Islanda e kishte humbur rekordin që në xhiron e parë me barazimin në shtëpi ndaj Estonisë në grupin C4.
Ndeshja e radhës për Malin e Zi është të hënën, më 5 tetor, kur pret Armeninë në Podgoricë — rast për të çimentuar kryesimin e grupit C2.
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