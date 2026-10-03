Inspektimi ekologjik për 20 muaj kreu 1.024 kontrolle: parregullsi në çdo të tretin rast
Gjatë 2025-s dhe tetë muajve të parë të 2026-s, Inspeksioni Ekologjik i Malit të Zi konstatoi parregullsi në 299 nga 1.024 kontrollet e menaxhimit të mbetjeve; u lëshuan 208 vendime për eliminim dhe 25 gjoba me vlerë totale 27.500 euro.
Rreth një e treta e kontrolleve të menaxhimit të mbetjeve ka përfunduar me konstatimin e parregullsive gjatë 20 muajve të fundit, siç i tha Drejtoria për mbikëqyrje inspektuese gazetës Vijesti. Inspeksioni Ekologjik i Malit të Zi ka kryer gjithsej 1.024 inspektime gjatë 2025-s dhe tetë muajve të parë të 2026-s, ndërsa parregullsi janë gjetur në 299 raste.
Bilanci i masave të marra përfshin 208 vendime për eliminimin e parregullsive, 25 gjoba monetare me vlerë totale 27.500 euro dhe 11 kërkesa për procedim kundërvajtjeje. Në 91 raste të tjera inspektorët janë mjaftuar vetëm me paralajmërimin e subjekteve. Gjatë 2025-s janë bërë 696 inspektime, ndërsa nga janari deri në fund të gushtit 2026 edhe 328 të tjera.
Kontrollet më të shumta janë bërë në Podgoricë (208), Nikshiq (128) dhe Plevlë (105); pasojnë Berana (66), Ulqini (56), Tivari dhe Rozhaja (nga 50), Danillovgradi (45), Kotorri (44), Zeta (43), Herceg Novi (38) dhe Bijelo Pole (42). Tetëdhjetë e dy iniciativa janë përcjellë organeve të tjera, pasi Inspeksioni Ekologjik nuk ka qenë kompetent për to.
Afatet për eliminimin e parregullsive caktohen rast pas rasti — zakonisht deri në 30 ditë kur parregullsia eliminohet me paralajmërim — ndërsa procedurat zgjasin kur subjekti ankohet. Me ndryshimet e fundit në Ligjin për kundërvajtjet, afati i parashkrimit është zgjatur nga dy në katër vjet.
E rëndësishme: Inspeksioni Ekologjik nuk është përgjegjës për shumicën e deponive të egra — ato janë mbetje komunale dhe ndërtimore, kompetencë e inspekcioneve komunale, shtetërore dhe lokale. Inspektimi ekologjik kontrollon vetëm mbetjet e rrezikshme, industriale dhe të veçanta, ndërsa deponitë e paligjshme vijnë kryesisht nga depozitimi i parregullt i mbetjeve komunale dhe ndërtimore.
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