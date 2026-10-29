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Maqedonia e Veriut

Ligj i ri për ajrin e pastër: projekti i BE-së përgatiti draftin, tetë akte nënligjore dhe planet kombëtare deri në vitin 2037

Në ngjarjen përmbyllëse në Shkup, ministri Muamet Hoxha tha se projekti dyvjeçar me buxhet 1,5 milionë euro vendosi bazat për monitorim më efikas të ndotjes, ndërsa ambasadori i BE-së, Mihalis Rokas, kërkoi zbatimin e planeve në praktikë

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Projekti “Mbështetje për zbatimin e direktivave për cilësinë e ajrit”, i financuar nga Bashkimi Europian, i përmbylli të enjten në Shkup rezultatet e tij, duke i dhënë Maqedonisë së Veriut draftin e një ligji të ri dhe planet kombëtare për ajër më të pastër, siç njofton Trn. Rezultatet u prezantuan në ngjarjen përmbyllëse në hotelin “Skopje Marriott”, në prani të ministrit të Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Muamet Hoxha, ambasadorit të BE-së, Mihalis Rokas, dhe përfaqësuesve të institucioneve kombëtare e lokale dhe organizatave ndërkombëtare.

“Në dy vitet e fundit, me një buxhet prej 1,5 milionë euro, projekti ndihmoi të vendosen baza të rëndësishme për menaxhim më të mirë të cilësisë së ajrit. Arritja është konkrete: është përgatitur drafti i Ligjit të ri për cilësinë e ajrit ambiental, janë përgatitur edhe tetë akte të reja nënligjore, si dhe planet e zbatimit të tri direktivave europiane”, tha Hoxha, sipas raportimit të Trn, duke shtuar se zgjidhjet ligjore duhet të mundësojnë monitorim më efikas të ndotjes dhe zbatim më të fortë të masave.

Ambasadori Rokas, siç njofton Trn, theksoi se nëpërmjet projektit BE-ja e ndihmoi vendin të përgatisë legjislacion më të mirë, ta forcojë monitorimin e ndotjes dhe të hartojë plane për përballjen me ndotjen e ajrit. “Secili meriton të marrë frymë me ajër të pastër”, tha ai, duke paralajmëruar se tani vjen pjesa më e rëndësishme: zbatimi i planeve në praktikë, ndërsa BE-ja do të vazhdojë t’i mbështesë këto përpjekje.

Në planin teknik, sipas Trn, projekti zgjeroi monitorimin me aktivitete shtesë në pesë lokacione në vend, përmirësoi inventarin kombëtar të emetimeve të ndotësve në ajër, hartat e emetimeve me rezolucion të lartë hapësinor dhe modelimin e avancuar atmosferik, me trajnime të specializuara dhe bashkëpunim me Qendrën Maqedonase të Informacionit për Mjedisin Jetësor.

Ndër rezultatet kryesore, siç njofton Trn, janë edhe Plani Kombëtar për Mbrojtjen e Ajrit Ambiental 2027–2031 dhe Programi Kombëtar për Kontrollin e Ndotjes së Ajrit 2027–2037, me masa për uljen e emetimeve nga sektorët kyç — ngrohja e amvisërive, transporti, industria, energjetika dhe bujqësia — si dhe një plan financiar dyvjeçar për fazën fillestare të zbatimit. Projekti është kofinancuar nga BE-ja përmes Instrumentit të Ndihmës së Paraanëtarësimit IPA II.

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