Ligjet amerikane për artin e plaçkitur nga nazistët vihen vetë në gjyq në Kaliforni
Fondacioni Thyssen-Bornemisza dhe Muzeu Norton Simon sfidojnë kushtetutshmërinë e ligjeve të Kalifornisë dhe atij federal që lehtësojnë kthimin e veprave të vjedhura nga nazistët — qeveritë e SHBA-së dhe të Kalifornisë kanë ndërhyrë në mbrojtje të ligjeve.
Pretendimet e rihapura në Kaliforni po vënë në provë ligjet e miratuara për të përmbysur vendimet gjyqësore në favor të muzeve në çështjet e artit të plaçkitur nga nazistët, siç njofton The Art Newspaper. Fondacioni i Koleksionit Thyssen-Bornemisza në Madrid dhe Muzeu Norton Simon në Pasadena po sfidojnë vetë ligjet procedurale të Kalifornisë dhe atë federal, duke e çuar çështjen drejt një gjykimi mbi vetë pranueshmërinë e tyre.
Në çështjen e parë, gjyqtari federal John Walter në Los Anxhelos tha më 19 tetor se do të vendosë pa seancë gojore, mbi bazën e dokumenteve të dorëzuara, për pikturën e Camille Pissarro-së «Rue Saint Honoré, après-midi, effet de pluie» (1897). Trashëgimtarët e Lilly Neubauer, hebreje nga Berlini e detyruar në vitin 1939 t’ua shiste pikturën nazistëve për një vizë daljeje, kërkojnë kthimin e saj; Gjykata e Lartë e SHBA-së e kishte kthyer çështjen për rishqyrtim në vitin 2025, pasi Kalifornia ndryshoi në vitin 2024 rregullat e saj, sipas The Art Newspaper.
Fondacioni argumenton se ligji i Kalifornisë shkel Kushtetutën duke i mohuar në mënyrë retroaktive të drejtat e fituara pronësore mbi pikturën pa proces të rregullt, dhe se e njëjta gjë vlen edhe për amendamentin e ligjit federal HEAR për rikuperimin e artit të epokës së Holokaustit, në fuqi nga prilli 2026 dhe i zbatueshëm edhe për paditë në pritje. Sipas fondacionit, «përvetësimi me parashkrim» spanjoll, me të cilin ai thotë se e fitoi pronësinë jo më vonë se viti 1999, nuk është një mbrojtje e bazuar në kalimin e kohës. Qeveritë e Shteteve të Bashkuara dhe të Kalifornisë kanë ndërhyrë në proces në mbrojtje të kushtetutshmërisë së ligjeve, dhe një vendim pritet ndoshta deri në fund të shkurtit, siç njofton The Art Newspaper.
Sfida e dytë lidhet me diptikun «Adam dhe Eva» (rreth 1530) të Lucas Cranach Plakut, ndër 800 veprat e vjedhura në vitin 1940 nga tregtari hebre holandez Jacques Goudstikker prej Hermann Göring-ut. Muzeu Norton Simon, i cili më 14 tetor e zhvendosi padinë e re në gjykatën federale, i kërkon gjykatës një ndalim të përhershëm të ripërsëritjes së procesit, duke e quajtur padinë «të gabuar dhe pa meritë»; procesi i mëparshëm ishte mbyllur në favor të muzeut në vitin 2018.
Një padi e tretë, e ngritur në shtator nga vajzat e artistes çeke hebreje Dina Gottliebova Babbitt, kërkon nga Muzeu Shtetëror Auschwitz-Birkenau në Poloni portretet që ajo u detyrua të pikturonte në kampin e përqendrimit; muzeu, instrument i shtetit polak, nuk është bashkuar ende formalisht në proces. Amendamenti i ligjit HEAR po testohet edhe në një gjykatë federale në Nju Jork, në një çështje kundër Austrisë dhe dy muzeve austriake, siç njofton The Art Newspaper.
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