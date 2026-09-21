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21 Sht 2026
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Maqedonia e Veriut

Ligji për revizionin shtetëror në lexim të dytë: Komisioni parlamentar për financim dhe buxhet mblidhet sot

Kuvendi i Maqedonisë së Veriut: Komisioni për Financim dhe Buxhet mblidhet sot, me Propozim-ligjin për revizionin shtetëror në lexim të dytë në rendin e ditës.

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Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Komisioni për Financim dhe Buxhet i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut mban sot seancë, në rendin e ditës së së cilës është Propozim-ligji për revizionin shtetëror, në lexim të dytë, njofton MIA.

Leximi i dytë nënkupton shqyrtimin e detajuar të tekstit të propozuar dhe të amendamenteve të paraqitura nga deputetët, para se ligji t’i dërgohet seancës plenare për miratim përfundimtar. Kjo fazë konsiderohet thelbësore në procedurën parlamentare, pasi aty kristalizohet përmbajtja përfundimtare e aktit ligjor.

Ligji për revizionin shtetëror rregullon veprimtarinë e institucionit që mbikëqyr përdorimin e parasë publike dhe ligjshmërinë e shpenzimeve të institucioneve shtetërore, një mekanizëm ky kyç për transparencën dhe llogaridhënien në financat publike.

Seanca e Komisionit për Financim dhe Buxhet zhvillohet në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut në Shkup, ndërsa vendimet e saj pritet t’i hapin rrugë debatit përfundimtar në seancë plenare.

Burimi: Бизнис Вести

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