🌤️
Tiranë 18°C · Kryesisht kthjellët 21 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 93.90 ▼2.27%
ARI 4,403 ▼0.5%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $81,241 ▲ +1% ETH $2,654 ▲ +2.69% XRP $1.4148 ▲ +2.35% SOL $111.0500 ▲ +1.9%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 93.90 ▼2.27 % ARI 4,403 ▼0.5 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 93.90 ▼2.27 % ARI 4,403 ▼0.5 %
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061
21 Sht 2026
Breaking
Irani akuzon SHBA-të se po planifikojnë sulme të reja: “Do të kundërpërgjigjemi pa kufizime” Dërguari amerikan në OKB: Irani s’mund të ketë kurrë armë bërthamore, por dera për bisedime mbetet e hapur Aces fitojnë 98-77 ndaj Storm dhe mbeten në garë për vendin e dytë në playoff-et e WNBA-së Trump rikthen bllokadën ndaj Iranit: SHBA “roja e Ngushticës së Hormuzit”, Irani godet objektet ushtarake amerikane në Bahrein e Kuvajt ESPN Deportes hap sezonin e gjashtë të transmetimeve të NHL në spanjisht
Menu
Maqedonia e Veriut

Kapet duke krijuar deponi ilegale në Kisela Vodë: inspektorët e Shkupit sanksionojnë shkelësin, por problemi është shumë më i madh

Inspektorët e Qytetit të Shkupit e zunë në flagrancë një person duke hedhur inerte ndërtimi dhe mbeturina voluminoze rreth kontejnerëve në Kisela Vodë, duke krijuar praktikisht një deponi të re ilegale.

· 2 min lexim

Inspektorët e Qytetit të Shkupit e zunë në flagrancë një person duke hedhur inerte ndërtimi dhe mbeturina voluminoze rreth kontejnerëve të mbeturinave në komunën e Kisela Vodës, duke krijuar praktikisht një deponi të re ilegale në hapësirë publike. Shkelësi u sanksionua në vend nga inspektorët.

Nga Qyteti i Shkupit bënë të ditur se një sjellje e tillë nuk do të tolerohet dhe u bënë thirrje qytetarëve që mbeturinat ndërtimore dhe ato voluminoze t’i depozitojnë vetëm në vendet e përcaktuara për këtë qëllim. Hedhja e mbeturinave në hapësira publike jo vetëm që ndot mjedisin, por përbën edhe shkelje ligjore që sanksionohet.

Por rasti i Kisela Vodës është vetëm maja e ajsbergut. Depot ilegale të mbeturinave janë një problem kronik për kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, ku në shumë lagje grumbujt e inerteve dhe mbeturinave kthehen në “deponi” të improvizuara brenda pak ditësh pas pastrimit.

Vetë komuna e Kisela Vodës në të kaluarën është detyruar të ndërmarrë aksione masive pastrimi me makineri të rënda për të larguar mbi dhjetë pika kritike të depozitimit ilegal të mbeturinave, një dëshmi se ndëshkimi i rasteve individuale nuk mjafton pa një strategji më të gjerë dhe pa ndërgjegjësim qytetar.

Burimi: Panoptikum

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu