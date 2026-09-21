Kapet duke krijuar deponi ilegale në Kisela Vodë: inspektorët e Shkupit sanksionojnë shkelësin, por problemi është shumë më i madh
Inspektorët e Qytetit të Shkupit e zunë në flagrancë një person duke hedhur inerte ndërtimi dhe mbeturina voluminoze rreth kontejnerëve në Kisela Vodë, duke krijuar praktikisht një deponi të re ilegale.
Inspektorët e Qytetit të Shkupit e zunë në flagrancë një person duke hedhur inerte ndërtimi dhe mbeturina voluminoze rreth kontejnerëve të mbeturinave në komunën e Kisela Vodës, duke krijuar praktikisht një deponi të re ilegale në hapësirë publike. Shkelësi u sanksionua në vend nga inspektorët.
Nga Qyteti i Shkupit bënë të ditur se një sjellje e tillë nuk do të tolerohet dhe u bënë thirrje qytetarëve që mbeturinat ndërtimore dhe ato voluminoze t’i depozitojnë vetëm në vendet e përcaktuara për këtë qëllim. Hedhja e mbeturinave në hapësira publike jo vetëm që ndot mjedisin, por përbën edhe shkelje ligjore që sanksionohet.
Por rasti i Kisela Vodës është vetëm maja e ajsbergut. Depot ilegale të mbeturinave janë një problem kronik për kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, ku në shumë lagje grumbujt e inerteve dhe mbeturinave kthehen në “deponi” të improvizuara brenda pak ditësh pas pastrimit.
Vetë komuna e Kisela Vodës në të kaluarën është detyruar të ndërmarrë aksione masive pastrimi me makineri të rënda për të larguar mbi dhjetë pika kritike të depozitimit ilegal të mbeturinave, një dëshmi se ndëshkimi i rasteve individuale nuk mjafton pa një strategji më të gjerë dhe pa ndërgjegjësim qytetar.
Burimi: Panoptikum
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