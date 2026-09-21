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21 Sht 2026
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Ligji për revizionin shtetëror në lexim të dytë: Komisioni parlamentar për financim dhe buxhet mblidhet sot Rubini maqedonas fiton ‘pasaportë’: Ministria e Energjisë shpall sot hapat e rinj për mbrojtjen, certifikimin dhe promovimin Saganaki greke — djathë i skuqur me mjaltë, susam dhe limon “Travel Noir”: Shqipëria kryeson parashikimet për destinacionet turistike në 2027-ën “The Sun” sjell eksperiencën shqiptare: Butrinti, Saranda dhe natyra e jugut
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Maqedonia e Veriut

Rubini maqedonas fiton ‘pasaportë’: Ministria e Energjisë shpall sot hapat e rinj për mbrojtjen, certifikimin dhe promovimin

Ministria e Energjisë, Rudarstva dhe Mineraleve njoftoi sot hapat e mëtejshëm për mbrojtjen, certifikimin dhe promovimin e rubinit maqedonas — nga sistemi i certifikimit e deri te promovimi ndërkombëtar.

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Ministria e Energjisë, Rudarstva dhe Mineraleve (MERM) njoftoi sot aktivitetet e mëtejshme për mbrojtjen, certifikimin dhe promovimin e rubinit maqedonas. Gjatë prezantimit u bënë të ditur hapat e deritanishëm dhe ata që priten në periudhën e ardhshme për ngritjen e një sistemi të plotë të mbrojtjes së këtij guri të çmuar, që konsiderohet një nga thesaret më të veçanta natyrore të vendit.

Rubini maqedonas u mbrojt zyrtarisht si gjysmëguri i çmuar kombëtar në qershor të vitit 2026, ndërsa në shtator të po këtij viti u formua Komisioni për rubinin maqedonas. Komisioni po punon për ngritjen e sistemit të certifikimit, të gjurmueshmërisë (traceability) dhe të mbrojtjes së origjinës — një hap ky që vjen pas njohjes institucionale dhe që synon t’i japë rubinit maqedonas një “pasaportë” të qartë identiteti në treg.

Ministria ka njoftuar më herët edhe një fushatë promovuese, si dhe hapjen e një Qendre për promovimin e gjeotrashëgimisë, në kuadër të përpjekjeve për ta vendosur rubinin maqedonas në hartën ndërkombëtare të gurëve të çmuar dhe për ta shndërruar atë në një markë të njohur të vendit.

Rubini maqedonas gjendet vetëm në rrethinën e Prilepit dhe në malet e Mariovës — një fenomen gjeologjik unik natyror në Evropën kontinentale. Kjo rrallësi e bën atë një pasuri me rëndësi jo vetëm kombëtare, por edhe shkencore, duke tërhequr vëmendjen e gjeologëve dhe koleksionistëve.

Në krye të Ministrisë së Energjisë, Rudarstva dhe Mineraleve është ministrja Sanja Bozinovska, e cila ka vënë theksin te rëndësia e mbrojtjes institucionale dhe promovimit të këtij burimi natyror.

Burimi: Независен

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