LONDËR – Burnham përjashton mundësinë e rikthimit të BM-së në BE gjatë këtij mandati parlamentar
LONDËR, 26 tetor /ATSH-DPA – Kryeministri britanik, Andy Burnham, ka përjashtuar mundësinë që Britania e Madhe të rikthehet në Bashkimin Evropian gjatë mandatit aktual parlamentar, por ka deklaruar se dëshiron që vendi të bëhet sërish pjesë e bllokut evropian brenda jetës së tij.
Burnham tha se nuk do të ndërmarrë hapa që tejkalojnë vullnetin e publikut, ndërsa u shpreh i gatshëm të punojë për arritjen e një marrëveshjeje më të mirë me Brukselin.
Ai hodhi poshtë gjithashtu mundësinë e zhvillimit të zgjedhjeve të përgjithshme në një të ardhme të afërt, mes spekulimeve se mund të kërkojë një mandat të ri përmes zgjedhjeve të parakohshme. Këto spekulime janë shtuar pas rritjes së mbështetjes për Partinë Laburiste në sondazhe dhe diskutimeve mbi mundësinë e rikthimit në BE.
Duke folur për Brexit-in në emisionin “Good Morning Britain” të televizionit ITV, Burnham tha se zhvillimet nuk kanë shkuar sipas parashikimeve të bëra në kohën e largimit të Britanisë së Madhe nga BE-ja, veçanërisht sa i përket emigracionit.
“Mendoj se tani kemi më pak kontroll”, deklaroi ai, duke argumentuar se kriza e kalimeve me varka të vogla në La Mansh lidhet me pamundësinë për të riatdhesuar emigrantët në të njëjtën mënyrë si më parë.
Megjithatë, kryeministri theksoi se nuk propozon ndryshime gjatë këtij mandati parlamentar dhe se nuk do të largohet nga vijat e kuqe të përcaktuara në programin elektoral të Laburistëve.
“Po respektoj atë që u thashë votuesve në Makerfield, por nuk do të deklaroj sot se marrëveshja që kemi aktualisht është mjaftueshëm e mirë për Britaninë. Nuk mendoj se është”, tha Burnham.
Ai shtoi se marrëdhëniet me BE-në mund të përmirësohen dhe se do të udhëheqë një diskutim mbi mënyrën se si mund të arrihet një marrëveshje më e mirë, e cila të ketë mbështetjen e publikut. /Ad.Ab./ a.jor.
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