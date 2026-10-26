SBU-ja ndalon në Odesa agjentin rus që vendoste gjurmues GPS në autocisternat e karburantit
I riu 20-vjeçar, ish-student në Odesa, dyshohet se vendosi pajisje spiunazhi në një autocisternë ushtarake dhe në një benzoz civil për t’i hapur rrugë goditjeve ruse mbi depot e karburantit.
Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës (SBU) ka ndaluar në Odesa një agjent rus, i cili vendoste gjurmues GPS në autocisternat e karburantit, siç njofton Ukrinform. Përmes këtyre pajisjeve, armiku shpresonte të ndiqte lëvizjen e autocisternave dhe të mësonte se ku mbusheshin ato, për të zbuluar kështu koordinatat e bazave të naftës në rajon.
Sipas SBU-së, është dokumentuar se i ndaluari kishte vendosur të paktën dy “fenerë” me qasje në distancë për shërbimet speciale ruse: njëri ishte vendosur në një autocisternë ushtarake karburanti, ndërsa tjetri në një benzoz civil. Nëse armiku do të siguronte koordinatat, ai planifikonte goditje masive mbi depot e karburantit, sulme që mund të prishnin logjistikën e Forcave të Mbrojtjes dhe të destabilizonin rajonin. SBU-ja e zbuloi planin paraprakisht, çmontoi pajisjet e spiunazhit dhe ndaloi agjentin.
Hetimi ka zbuluar se detyrën e armikut e kryente një 20-vjeçar, ish-student i një universiteti në Odesa, i cili punonte me kohë të pjesshme si ngarkues në një degë postare. Ai kishte rënë në vëmendjen e shërbimeve ruse pasi, pas përjashtimit nga universiteti për rezultate të dobëta akademike, kishte nisur të kërkonte “fitime të lehta” në kanalet e Telegramit.
Në fillim, i riu regjistronte pasojat e sulmeve të armikut mbi Odesën dhe, për konspiracion, ndryshonte vazhdimisht mënyrën e lëvizjes, duke udhëtuar herë me autobus e herë në këmbë. Më pas ai mori udhëzimin të gjente bazat ukrainase të naftës, në mënyrë që mbi to të korrigjoheshin dronët reaktivë dhe armët raketore. Sipas udhëzimeve të kuratorit të tij nga Rusia, ai bleu gjurmuesit GPS, i konfiguroi dhe i vendosi në autocisterna. Gjatë kontrolleve, hetuesit i sekuestruan edhe një smartphone me prova të punës për armikun.
Hetuesit e SBU-së e kanë njoftuar të riun për dyshimin sipas pjesës 2 të nenit 111 të Kodit Penal të Ukrainës, për tradhti të lartë të kryer në kushte të gjendjes së luftës. Ai ndodhet në paraburgim pa të drejtë lirimi me kusht dhe rrezikon burgim të përjetshëm, me konfiskim të pasurisë.
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