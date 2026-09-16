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Serbia

Londra përshëndet vendimin e Hagës: Ministri britanik për Evropën riafirmon mbështetjen për sovranitetin e Kosovës

Lord Wood of Anfield, ministri britanik për Evropën, deklaroi se Mbretëria e Bashkuar respekton vendimin e Dhomave të Specializuara në Hagë dhe u bëri thirrje liderëve politikë në rajon të ruajnë qetësinë.

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Flamuri i Kosovës
Flamuri i Kosovës. Foto: Wikimedia Commons.
Flamuri i Kosovës
Flamuri i Kosovës. Foto: Wikimedia Commons.

Londra ka përshëndetur vendimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë, ndërsa ministri britanik për Evropën, Lord Wood of Anfield, riafirmoi mbështetjen e palëkundur të Mbretërisë së Bashkuar për sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Kosovës. Në deklaratën zyrtare, ministri theksoi se Qeveria britanike e respekton plotësisht pavarësinë e gjykatës dhe procesin e saj gjyqësor, duke mbetur e angazhuar për drejtësi, përgjegjësi dhe pajtim në të gjithë rajonin.

“Mbretëria e Bashkuar mbetet mike dhe partnere e ngushtë e Kosovës, duke mbështetur me vendosmëri sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin e saj territorial, si dhe paqen në të gjithë Ballkanin Perëndimor”, u shpreh Lord Wood. Ai tha se ndihet krenar për rolin që vendi i tij ka luajtur përkrah aleatëve të NATO-s “për të ndihmuar në parandalimin e një katastrofe humanitare në 1999”, si dhe për mbështetjen e dhënë për pavarësinë e Kosovës në vitin 2008.

Sipas ministrit britanik, vendimi i Dhomave të Specializuara “është një moment i rëndësishëm, por nuk është një vendim për shtetësinë, sovranitetin apo të drejtën e Kosovës për të përcaktuar të ardhmen e vet”. Ai shtoi se mendimet e Qeverisë britanike janë me viktimat dhe familjet e tyre, duke theksuar se konstatimet e gjykatës “lidhen me individë dhe nuk duhet të përdoren për të ndezur tensione mes komuniteteve apo në rajon”.

Lord Wood u bëri thirrje liderëve politikë dhe figurave publike që në këtë moment të promovojnë qetësinë, të sigurojnë që çdo reagim të mbetet paqësor dhe ta vendosin sigurinë e njerëzve në radhë të parë. Ai konfirmoi se Mbretëria e Bashkuar do të vazhdojë të punojë me partnerët për paqe, drejtësi dhe një të ardhme të sigurt e të begatë për të gjitha komunitetet.

Burimi: GOV.UK

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