Macron i kërkon Evropës të mbrojë industrinë, paralajmëron për varësi në rritje nga Kina
Presidenti francez Emmanuel Macron bëri thirrje të mërkurën për mbrojtje më të fortë tregtare evropiane dhe investime më të mëdha, duke paralajmëruar se varësia nga Kina dhe lëndët djegëse fosile kërcënon konkurrueshmërinë e kontinentit.
Duke folur në Spanjë, Macron i kërkoi Evropës të nxisë inovacionin, të thjeshtojë rregulloret, të rrisë financimin dhe të mbrojë prodhuesit industrialë nga konkurrenca e padrejtë.
“Kina e ka përmbytur plotësisht tregun evropian. Për dekada të tëra, i thoshim vetes: Shumë mirë, Kina është një treg i madh për ne evropianët. Kemi nevojë për Kinën. Kjo është e vërtetë. Ne transferuam shumë teknologji, shitëm shumë dhe ende e bëjmë deri diku”, tha ai.
Ai akuzoi Kinën për subvencione të mëdha të kompanive dhe për angazhim në damping për të eliminuar konkurrentët.
“Sot, ndërsa flasim, ne evropianët kemi një deficit tregtar me Kinën prej 1 miliard eurosh çdo ditë”, shtoi më tej.
Macron bëri thirrje për hetime më të shpejta të Komisionit Evropian, instrumente më të forta të mbrojtjes tregtare dhe kërkesa që sigurojnë që importet të përmbushin të njëjtat standarde të vendosura ndaj prodhuesve evropianë.
Lidhur me energjinë, ai paralajmëroi se dekarbonizimi nuk i kishte eliminuar dobësitë e Evropës.
“Sot, ne mbetemi shumë të varur nga lëndët djegëse fosile. Mund ta shohim qartë këtë me atë që po ndodh në Ngushticën e Hormuzit, e cila përbën një problem për modelet tona ekonomike. Edhe vendet që kanë bërë përparim të konsiderueshëm në dekarbonizim, si Spanja dhe Franca, secila duke ndjekur rrugën e vet, ende kanë këto varësi”, theksoi Macron.
Ai bëri thirrje për ndërlidhje më të forta të energjisë elektrike dhe investime më të mëdha në inteligjencën artificiale, teknologjinë kuantike dhe mbrojtjen.
“Ne evropianët kemi më shumë kursime sesa amerikanët. Këto kursime shkojnë në bankat dhe kompanitë tona të sigurimeve. Meqenëse vendosëm rregulla jashtëzakonisht kufizuese pas një krize financiare që filloi me pjesëmarrësit amerikanë të tregut, ne i mbirregulluam bankat dhe siguruesit tanë”, vijoi më tej presidenti i Francës.
Macron kërkoi lehtësimin e rregullave financiare për të kanalizuar kursimet në investime, së bashku me një buxhet më të fortë të BE-së dhe integrim më të thellë të tregut të vetëm.
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