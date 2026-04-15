☁️
Tiranë 18°C · Vranët 15 April 2026
S&P 500 7,000 ▲0.47%
DOW 48,380 ▼0.32%
NASDAQ 23,879 ▲1.02%
NAFTA 91.79 ▲0.56%
ARI 4,820 ▼0.62%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231
₿ CRYPTO
BTC $74,088 ▼ -0.43% ETH $2,348 ▲ +0.83% XRP $1.3790 ▲ +0.84% SOL $84.7300 ▼ -0.24%
S&P 500 7,000 ▲0.47 % DOW 48,380 ▼0.32 % NASDAQ 23,879 ▲1.02 % NAFTA 91.79 ▲0.56 % ARI 4,820 ▼0.62 % S&P 500 7,000 ▲0.47 % DOW 48,380 ▼0.32 % NASDAQ 23,879 ▲1.02 % NAFTA 91.79 ▲0.56 % ARI 4,820 ▼0.62 %
EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231 EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231
15 Apr 2026
Breaking
Irani kërcënon të bllokojë Detin e Kuq, nëse vazhdon bllokada amerikane Magyar i kërkon dorëheqjen presidentit Sulyok Xi: Marrëdhëniet kino-ruse mbeten të çmuara në kontekstin aktual ndërkombëtar Shkon në 9 numri i viktimave në Turqi, 3 të plagosur në gjendje kritike! Arrestohet babai ish-polic i autorit Papa Leo: Bota ka nevojë për unitet, jo përçarje! Vizita ime në Afrikë ofron një mesazh uniteti
Menu
Europa

Magyar do të pezullojë transmetimin e lajmeve në mediat shtetërore: Përhapën lajme të rreme

· 2 min lexim

Kryeministri i sapozgjedhur i Hungarisë, Peter Magyar ka deklaruar këtë të mërkurë se do të pezullojë transmetimet e lajmeve të transmetuesit shtetëror.

Kjo deklaratë e tij vjen pas një përplasjeje të ashpër gjatë një interviste televizive ku hodhi akuza për përhapje të propagandës dhe lajmeve të rreme gjatë fushatës zgjedhore.

Magyar tha se mediat publike aktuale duhet të reformohen dhe të rikthehen në një shërbim të pavarur dhe objektive. Sipas tij mediat shtetëore vepruan si makineri e gënjeshtrave dhe kanë shpërndarë informacione të pavërteta për të dhe familjen e tij.

Ai e krahasoi transmetuesin shtetëror me propagandën e Koresë së Veriut, duke shtuar se aty nuk është thënë asnjë fjalë e vërtetë që nga viti 2010. Zyrtarët e transmetuesit i kanë hedhur poshtë këto akuza.

Në një paraqitje në radion shtetërore Kossuth, Magyar tha se pas ardhjes së tij në pushtet do të ndërmerren hapa për të rikthyer lirinë e mediave dhe për të reformuar sistemin e transmetuesit publik.

“Çdo hungarez meriton një media publike që transmeton të vërtetën”, tha ai.

Magyar shtoi se do të nevojitet kohë për të miratuar një ligj të ri për median dhe për të krijuar një autoritet të ri rregullator. Ai tha se pas formimit të qeverisë së Tisza-s, shërbimet e lajmeve të mediave publike do të pezullohen përkohësisht derisa ato të rikthejnë karakterin e tyre publik.

The post Magyar do të pezullojë transmetimin e lajmeve në mediat shtetërore: Përhapën lajme të rreme appeared first on Euronews Albania.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu